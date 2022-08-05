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Haberler Magazin Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

Sezon finali veren Yargı dizisinde İnci karakterini canlandıran oyuncu Ece Yüksel, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımını atmış ve nişanlanmıştı. 24 yaşındaki güzel oyuncu, çocukluk aşkı Martin Wevers ile aile arasında yapılan sade bir törenle dünyaevine girdi.

05.08.2022, 11:54 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022, 11:54

Genç oyuncu Ece Yüksel son dönemim yıldızı parlayan ünlü isimlerden biri haline geldi. Genç yıldız, şimdilerde ise Yargı dizisinde İnci karakteri ile boy gösteriyor.

Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

Sempatik oyuncu geçtiğimiz Haziran ayında çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

Başarılarıyla sıkça gündemde yer alan Yüksel'den müjdeli haber geldi.

Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

Yüksel çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi.

Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

24 yaşındaki oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

Ece Yüksel, "Biz bugün evlendik, düğünümüzü seneye sevdiklerimizle kutlayacağız." mesajını paylaştı.

Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

Ece Yüksel ve Martin Wevers aile arasında yapılan bir törenle nikah masasına oturdu.

Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

Mutlu çifte tebrik mesajları yağdı.

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