Ece Yüksel ve çocukluk aşkı Martin Wevers dünyaevine girdi

Genç oyuncu Ece Yüksel son dönemim yıldızı parlayan ünlü isimlerden biri haline geldi. Genç yıldız, şimdilerde ise Yargı dizisinde İnci karakteri ile boy gösteriyor.
Genç oyuncu Ece Yüksel son dönemim yıldızı parlayan ünlü isimlerden biri haline geldi. Genç yıldız, şimdilerde ise Yargı dizisinde İnci karakteri ile boy gösteriyor.
Sempatik oyuncu geçtiğimiz Haziran ayında çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Başarılarıyla sıkça gündemde yer alan Yüksel'den müjdeli haber geldi.
Yüksel çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi.
24 yaşındaki oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.
Ece Yüksel, "Biz bugün evlendik, düğünümüzü seneye sevdiklerimizle kutlayacağız." mesajını paylaştı.
Ece Yüksel ve Martin Wevers aile arasında yapılan bir törenle nikah masasına oturdu.
Mutlu çifte tebrik mesajları yağdı.