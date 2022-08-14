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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

Masumlar Apartmanı, Baba, Destan ve daha birçok dizinin oyuncu kadrosunda yer almış Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evde 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun sevenleri yasa boğulurken ölümün cinayet mi kaza mı olduğu merak ediliyor.

14.08.2022, 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022, 10:20

Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Masumlar Apartmanı’nın ünlü oyuncusu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.

Masumlar Apartmanı’nın ünlü oyuncusu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Masumlar Apartmanı’nın ünlü oyuncusu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Masumlar Apartmanı’nın ünlü oyuncusu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti

SÜREYYA EVREN KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.

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