Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizideki kayınvalidesiyle buluştu

Yılların dizisi Yaprak Dökümü'nde Cevriye karakterine hayat veren Güler Ökten ile gelini rolünde olan Bennu Yıldırımlar paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yılların dizisi Yaprak Dökümü'nde Cevriye karakterine hayat veren Güler Ökten ile gelini rolünde olan Bennu Yıldırımlar paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bennu Yıldırımlar Güler Ökten ile birlikte çekildikleri kareyi takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımı sonrası usta sanatçı Güler Ökten yaşadığı değişim ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bennu Yıldırımlar, dizideki kayınvalidesini canlandıran aynı zamanda bir isim olan Güler Ökten ile bir araya geldi.
Londra'da olan Yıldırımlar, dizide kendisine kök söktüren kayınvalidesi Cevriye Hanım'ı canlandıran Güler Ökten'le çekilen fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak eski günleri yad etti.
Güler Ökten'in son hali görenlerin duygulanmasına neden oldu.