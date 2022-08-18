  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizideki kayınvalidesiyle buluştu

Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizideki kayınvalidesiyle buluştu

Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, dizide kayınvalidesi rolünde oynayan usta oyuncu Güler Ökten ile bir araya geldi. Eski günleri yad eden ikiliden Bennu Yıldırımlar , sosyal medya hesabından pozlarını takipçileriyle paylaştı. Güler Ökten'in son hali gündeme damga vurdu.

18.08.2022, 17:10 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 17:11

Yılların dizisi Yaprak Dökümü'nde Cevriye karakterine hayat veren Güler Ökten ile gelini rolünde olan Bennu Yıldırımlar paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizideki kayınvalidesiyle buluştu

Bennu Yıldırımlar Güler Ökten ile birlikte çekildikleri kareyi takipçileriyle paylaştı.

Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizideki kayınvalidesiyle buluştu

Paylaşımı sonrası usta sanatçı Güler Ökten yaşadığı değişim ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizideki kayınvalidesiyle buluştu

Bennu Yıldırımlar, dizideki kayınvalidesini canlandıran aynı zamanda bir isim olan Güler Ökten ile bir araya geldi.

Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizideki kayınvalidesiyle buluştu

Londra'da olan Yıldırımlar, dizide kendisine kök söktüren kayınvalidesi Cevriye Hanım'ı canlandıran Güler Ökten'le çekilen fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmından paylaşarak eski günleri yad etti.

Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizideki kayınvalidesiyle buluştu

Güler Ökten'in son hali görenlerin duygulanmasına neden oldu.

Bennu Yıldırımlar yıllar sonra dizideki kayınvalidesiyle buluştu

İşte o paylaşım...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA