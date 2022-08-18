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Haberler Magazin Seray Sever'den ikiz kızlarıyla yeni paylaşım!

Seray Sever'den ikiz kızlarıyla yeni paylaşım!

İş insanı Eray Sünbül ile beş yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçtiğimiz Nisan ayında ikiz kızları Alya ve Sofia'ya kavuşmuştu. Şimdilerde tüm vaktini kızlarıyla geçiren ünlü isim, sosyal medya hesabından Sofia ve Alya'lı yeni bir paylaşımda bulundu.

18.08.2022, 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 09:41

Seray Sever, jüri üyesi olduğu programın ekranlara veda ettiği son bölümde izleyicilere hamile olduğunu açıklamıştı.

Seray Sever’den ikiz kızlarıyla yeni paylaşım!

5 ay önce ikiz kızlarına kavuşan Seray Sever, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Seray Sever’den ikiz kızlarıyla yeni paylaşım!

Ünlü sunucu zaman zaman kızları ile vakit geçirdiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Seray Sever’den ikiz kızlarıyla yeni paylaşım!

SEVİMLİ KIZLARIYLA YENİ PAYLAŞIM!

Ünlü sunucu ve oyuncu Sever, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Seray Sever’den ikiz kızlarıyla yeni paylaşım!

"ANNELİK ÇOK YAKIŞMIŞ"

5 aylık sevimli kızlarını paylaşan Sever'e beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler, 'annelik çok yakışmış', 'Allah nazarlardan saklasın', 'büyümüşler' gibi yorumlarda bulundu.

Seray Sever’den ikiz kızlarıyla yeni paylaşım!

İşte Sever'in 5 aylık sevimli kızları!

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