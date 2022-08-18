Seray Sever’den ikiz kızlarıyla yeni paylaşım!

"ANNELİK ÇOK YAKIŞMIŞ"

5 aylık sevimli kızlarını paylaşan Sever'e beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler, 'annelik çok yakışmış', 'Allah nazarlardan saklasın', 'büyümüşler' gibi yorumlarda bulundu.