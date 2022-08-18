Seray Sever’den ikiz kızlarıyla yeni paylaşım!

Seray Sever, jüri üyesi olduğu programın ekranlara veda ettiği son bölümde izleyicilere hamile olduğunu açıklamıştı.
Seray Sever, jüri üyesi olduğu programın ekranlara veda ettiği son bölümde izleyicilere hamile olduğunu açıklamıştı.
5 ay önce ikiz kızlarına kavuşan Seray Sever, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ünlü sunucu zaman zaman kızları ile vakit geçirdiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.
SEVİMLİ KIZLARIYLA YENİ PAYLAŞIM!
Ünlü sunucu ve oyuncu Sever, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu.
"ANNELİK ÇOK YAKIŞMIŞ"
5 aylık sevimli kızlarını paylaşan Sever'e beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler, 'annelik çok yakışmış', 'Allah nazarlardan saklasın', 'büyümüşler' gibi yorumlarda bulundu.
İşte Sever'in 5 aylık sevimli kızları!