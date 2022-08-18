Serenay Sarıkaya'ya bomba teklif! Kabul ederse o isimle kamera karşısına geçecek

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son günlerde hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından sıkça bahsettiriyor. Serenay Sarıkaya, uzun zamandır aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen ile ilişkilerini herkese ilan etmişti.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son günlerde hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından sıkça bahsettiriyor. Serenay Sarıkaya, uzun zamandır aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen ile ilişkilerini herkese ilan etmişti.
Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından aşk dolu bir karelerini yayınlayarak Sarıkaya'nın doğum gününü kutlamıştı.
Umut Evirgen, paylaştığı fotoğrafın altına ise, "Birtanem" notunu yazarak, ilişkilerini ilan etmişti.
Hayatı, işleri, aşkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni yaşına sevgilisi Umut Evirgen ile tatilde girmişti.
Sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'a tatile giden Serenay Sarıkaya'dan renkli görüntüler gelmişti. Eline tef alan Serenay Sarıkaya kıvrak dansı ile mest etmişti.
Güzel oyuncu tatilden döner dönmez işlere yoğunlaştı.
Şimdilerde yeni projeleri için görüşmeler yapan Sarıkaya, oyandığı reklamlar sayesinde servetine servet katıyor.
İş görüşmeleri yapan ve teklifleri değerlendiren Serenay Sarıkaya'ya ünlü bir markadan dev teklif geldi.
Daha önce birçok dünyaca ünlü markayla iş birliği yapan güzel oyuncu, dev firmayla reklam anlaşması imzalamak üzere.
Son günlerde ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla ve projeleriyle çok konuşulan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya ünlü bir firmadan dev bir anlaşma teklifi geldi.
Reklam anlaşmalarından servet kazanan Serenay Sarıkaya, anlaşmayı imzalarsa partneri ise Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton olacak.