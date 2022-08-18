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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'ya bomba teklif! Kabul ederse o isimle kamera karşısına geçecek

Serenay Sarıkaya'ya bomba teklif! Kabul ederse o isimle kamera karşısına geçecek

Paylaşımları ve açıklamalarıyla adından şıkça söz ettren, özel hayatıyla da oldukça merak edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, iddiaya göre büyük bir reklam teklifi aldı. Güzel oyuncu o teklifi kabul ederse, dünyaca ünlü yıldız bir isimle kamera karşısına geçecek...

18.08.2022, 10:19 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 10:19

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son günlerde hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından sıkça bahsettiriyor. Serenay Sarıkaya, uzun zamandır aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen ile ilişkilerini herkese ilan etmişti.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından aşk dolu bir karelerini yayınlayarak Sarıkaya'nın doğum gününü kutlamıştı.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

Umut Evirgen, paylaştığı fotoğrafın altına ise, "Birtanem" notunu yazarak, ilişkilerini ilan etmişti.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

Hayatı, işleri, aşkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni yaşına sevgilisi Umut Evirgen ile tatilde girmişti.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

Sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'a tatile giden Serenay Sarıkaya'dan renkli görüntüler gelmişti. Eline tef alan Serenay Sarıkaya kıvrak dansı ile mest etmişti.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

Güzel oyuncu tatilden döner dönmez işlere yoğunlaştı.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

Şimdilerde yeni projeleri için görüşmeler yapan Sarıkaya, oyandığı reklamlar sayesinde servetine servet katıyor.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

İş görüşmeleri yapan ve teklifleri değerlendiren Serenay Sarıkaya'ya ünlü bir markadan dev teklif geldi.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

Daha önce birçok dünyaca ünlü markayla iş birliği yapan güzel oyuncu, dev firmayla reklam anlaşması imzalamak üzere.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

Son günlerde ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla ve projeleriyle çok konuşulan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya ünlü bir firmadan dev bir anlaşma teklifi geldi.

Serenay Sarıkaya’ya bomba teklif!

Reklam anlaşmalarından servet kazanan Serenay Sarıkaya, anlaşmayı imzalarsa partneri ise Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton olacak.

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