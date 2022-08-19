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Haberler Magazin Bergüzar Korel'den makyajsız paylaşım!

Bergüzar Korel'den makyajsız paylaşım!

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucağına almıştı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir şekilde, zamanının çoğunu çocuklarıyla geçiren Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından makyajsız bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

19.08.2022, 14:11 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022, 14:12

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi.

Bergüzar Korel’den makyajsız paylaşım!

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile örnek evliliği olan Bergüzar Korel, sosyal medyayı da aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.

Bergüzar Korel’den makyajsız paylaşım!

Ünlü Bergüzar Korel, son dönemde doğal halini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.

Bergüzar Korel’den makyajsız paylaşım!

Ekranlardan uzak ve herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Korel, makyajsız pozunu yayınladı.

Bergüzar Korel’den makyajsız paylaşım!

Doğal haliyle objektif karşısına geçen Bergüzar Korel, gönderisine, "Günaydın." notunu düştü.

Bergüzar Korel’den makyajsız paylaşım!

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Bergüzar Korel’den makyajsız paylaşım!

İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımları...

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