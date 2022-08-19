Bergüzar Korel’den makyajsız paylaşım!

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi.
2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi.
Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile örnek evliliği olan Bergüzar Korel, sosyal medyayı da aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.
Ünlü Bergüzar Korel, son dönemde doğal halini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.
Ekranlardan uzak ve herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Korel, makyajsız pozunu yayınladı.
Doğal haliyle objektif karşısına geçen Bergüzar Korel, gönderisine, "Günaydın." notunu düştü.
Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü.