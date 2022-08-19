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Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

Atv'nin efsanevi dizisi "Kuruluş Osman"ın 'Malhun Hatun'u başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde 'Bir Küçük Günışığı' adlı dizi ile izleyici karşısına çıkacak olan Berk Oktay ile geçtiğimiz Şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atmış ve nişan yüzüklerini takmıştı. Eylül ayında evlenmeleri beklenen çiftin nikah davetiyesi de ortaya çıktı. Davetiyedeki anlamlı detay dikkat çekti.

19.08.2022, 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022, 09:36

Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

Berk Oktay, Atv'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Bir Küçük Günışığı" dizisinde başrol oynamaya başladı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

Ünlü çiftin yoğun çekim takvimi nedeniyle ne zaman evleneceği ise merak konusu olmuştu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

DAVETİYELERİ ORTAYA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 9 Eylül'de hayatlarının en anlamlı imzasını atacak.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

Geçen yıl pandemi ve yoğun set trafiği nedeniyle nikahlarını sonbahara erteleyen ünlü çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

KAÇUV'A BAĞIŞ

Kuruluş Osman dizisinde seyirciyle buluşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile bu sezon "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde başrol oynayacak olan Berk Oktay 10 Eylül'de de dostları için Polonezköy'de bir düğün organize edecek.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

Düğün için geleneksel normlara uyan sade bir davetiye hazırlayan ünlü çift KAÇUV'a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bağışta bulundu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

Oktay ve Atiksoy dizi çekimleri nedeniyle balayına daha sonra çıkacak.

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