Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesindeki anlamlı detay!

Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.
Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik konusunda ilk adımı atmıştı.
Berk Oktay, Atv'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Bir Küçük Günışığı" dizisinde başrol oynamaya başladı.
Ünlü çiftin yoğun çekim takvimi nedeniyle ne zaman evleneceği ise merak konusu olmuştu.
DAVETİYELERİ ORTAYA ÇIKTI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 9 Eylül'de hayatlarının en anlamlı imzasını atacak.
Geçen yıl pandemi ve yoğun set trafiği nedeniyle nikahlarını sonbahara erteleyen ünlü çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.
KAÇUV'A BAĞIŞ
Kuruluş Osman dizisinde seyirciyle buluşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile bu sezon "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde başrol oynayacak olan Berk Oktay 10 Eylül'de de dostları için Polonezköy'de bir düğün organize edecek.
Düğün için geleneksel normlara uyan sade bir davetiye hazırlayan ünlü çift KAÇUV'a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bağışta bulundu.
Oktay ve Atiksoy dizi çekimleri nedeniyle balayına daha sonra çıkacak.