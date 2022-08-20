Ceylan imaj değişimiyle şaşırttı

Geçtiğimiz ay kanserle mücadele eden ablasının ölümüyle yıkılan şarkıcı Ceylan sosyal medyaya döndü.
Ceylan, yeni imajıyla yine herkesi şaşırttı.
Yaptırdığı estetik işlemler ile bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Ceylan yine son hal ve imajıyla çok konuşuldu.
Mini şortu ve göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken türkücü Ceylan klip çekimi için de saç rengini değiştirdi.
İşte Ceylan'ın sosyal medya sayfasından yaptığı son paylaşım...
Ceylan'ın takipçileri ise sanatçının bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.