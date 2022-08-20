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Haberler Magazin Ceylan imaj değişimiyle şaşırttı

Ceylan imaj değişimiyle şaşırttı

Ünlü şarkıcı Ceylan son zamanlarda geçirdiği estekik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Klip çekimi için değişime giden Ceylan'ın yeni imajı yine herkesi şaşırttı.

20.08.2022, 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 10:37

Geçtiğimiz ay kanserle mücadele eden ablasının ölümüyle yıkılan şarkıcı Ceylan sosyal medyaya döndü.

Ceylan imaj değişimiyle şaşırttı

Ceylan, yeni imajıyla yine herkesi şaşırttı.

Ceylan imaj değişimiyle şaşırttı

Yaptırdığı estetik işlemler ile bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Ceylan yine son hal ve imajıyla çok konuşuldu.

Ceylan imaj değişimiyle şaşırttı

Mini şortu ve göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken türkücü Ceylan klip çekimi için de saç rengini değiştirdi.

Ceylan imaj değişimiyle şaşırttı

İşte Ceylan'ın sosyal medya sayfasından yaptığı son paylaşım...

Ceylan imaj değişimiyle şaşırttı

Ceylan'ın takipçileri ise sanatçının bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

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