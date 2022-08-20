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Haberler Magazin Hakkı Bulut eşiyle 60. evlilik yıl dönümünü kutladı

Hakkı Bulut eşiyle 60. evlilik yıl dönümünü kutladı

Arabesk müzğün sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile 60. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından, "60 yıllık evlilik hayatımızın yıl dönümü. Eşim Saadet'le birlikte bu mutluluğun, birlikteliğin, sevincini kutlarken..." ifadeleriyle kutladı.

20.08.2022, 11:10 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 11:11

77 yaşındaki Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile evlilik yıldönümlerini kutladı.

Hakkı Bulut eşiyle 60. evlilik yıl dönümünü kutladı

60. Evlilik yıldönümlerinde eşi ile birlikte yemeğe çıkan Hakkı Bulut, eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakkı Bulut eşiyle 60. evlilik yıl dönümünü kutladı

Bulut, o karenin altına ise şu notu düştü:

Hakkı Bulut eşiyle 60. evlilik yıl dönümünü kutladı

"Bu akşam saat 19.00. Florya. Yeşilköy. Sarı Restoran'da 60 yıllık evlilik hayatımızın yıl dönümü.

Hakkı Bulut eşiyle 60. evlilik yıl dönümünü kutladı

Eşim Saadet'le birlikte bu mutluluğun birlikteliğin sevincini kutlarken.

Hakkı Bulut eşiyle 60. evlilik yıl dönümünü kutladı

Herkese de mutluluklar diliyorum."

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