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Haberler Magazin Burcu Kara'dan 'beşinci ay' paylaşımı!

Burcu Kara'dan 'beşinci ay' paylaşımı!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında da çift oğulları Ali Çınar'ı kucağına almıştı. 42 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi sosyal medya hesabından vermiş ve ikinci kez anne olacağını takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel oyuncu, son olarak büyüyen karnıyla objektiflere poz verdi ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

22.08.2022, 15:12 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022, 15:13

Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı.

Burcu Kara’dan ’beşinci ay’ paylaşımı!

42 yaşındaki güzel oyuncu, Buğra Gülsoy'dan boşandıktan sonra 2016 yılında Fırat Doğu Parlakile evlenmişti.

Burcu Kara’dan ’beşinci ay’ paylaşımı!

Başarılı reklamcı ve yapımcı Fırat Doğu Parlak'la örnek bir evliliği olan Burcu Kara'nın Ali Çınar isimli bir oğlu bulunuyor.

Burcu Kara’dan ’beşinci ay’ paylaşımı!

Güzel oyuncu şimdilerde ikinci bebeğine hamile.

Burcu Kara’dan ’beşinci ay’ paylaşımı!

Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu takipçileriyle paylaşan Burcu Kara, şimdi ise karnı burnunda bir paylaşım yaptı.

Burcu Kara’dan ’beşinci ay’ paylaşımı!

Sosyal medya sayfasından beş aylık son halini paylaşan Burcu Kara, paylaşımına ise şu notu düştü, "Ayaklar Banu Alkan.

Burcu Kara’dan ’beşinci ay’ paylaşımı!

Göbeği ve bebeği merak edip soranlar için hamile fotoğrafı da bırakayım bu arşive dedim. Beşinci ay bitti."

Burcu Kara’dan ’beşinci ay’ paylaşımı!

İşte Burcu Kara'nın o paylaşımı...

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