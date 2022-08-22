Burcu Kara’dan ’beşinci ay’ paylaşımı!

Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı.
Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı.
42 yaşındaki güzel oyuncu, Buğra Gülsoy'dan boşandıktan sonra 2016 yılında Fırat Doğu Parlakile evlenmişti.
Başarılı reklamcı ve yapımcı Fırat Doğu Parlak'la örnek bir evliliği olan Burcu Kara'nın Ali Çınar isimli bir oğlu bulunuyor.
Güzel oyuncu şimdilerde ikinci bebeğine hamile.
Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu takipçileriyle paylaşan Burcu Kara, şimdi ise karnı burnunda bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya sayfasından beş aylık son halini paylaşan Burcu Kara, paylaşımına ise şu notu düştü, "Ayaklar Banu Alkan.
Göbeği ve bebeği merak edip soranlar için hamile fotoğrafı da bırakayım bu arşive dedim. Beşinci ay bitti."
İşte Burcu Kara'nın o paylaşımı...