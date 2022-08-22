Müge Boz hamile mi? Oyuncudan açıklama geldi

Müge Boz, 2019 senesinde hayatını Caner Erdeniz ile birleştirmiş ve çift daha sonra Vina isimli bebeklerine kavuşmuştu.
Müge Boz, 2019 senesinde hayatını Caner Erdeniz ile birleştirmiş ve çift daha sonra Vina isimli bebeklerine kavuşmuştu.
Şimdilerde setlerden uzak olan Müge Boz'un iki buçuk aylık hamile olduğu iddia edildi.
Çıkan iddiaların ardından Müge Boz, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.
Müge Bozşu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar şuan hamile değilim. Böyle bir şey olsa hemen sizlerle bu güzel haberi paylaşıyor oluruz"
'İKİNCİ ÇOCUK' SORUSUNA YANIT
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerle sohbet etmişti.
Boz, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna da yanıt vermişti. Müge Boz, "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık" ifadelerini kullanmıştı.