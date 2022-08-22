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Müge Boz hamile mi? Oyuncudan açıklama geldi

Basketbolcu Caner Erdeniz ile Haziran 2019'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, evlendikten kısa bir süre sonra ilk kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Müge Boz'un ikinci kez anne olmaya hazırlandığı iddia edildi. Oyuncudan konuyla ilgili açıklama geldi.

22.08.2022, 17:04 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022, 17:05

Müge Boz, 2019 senesinde hayatını Caner Erdeniz ile birleştirmiş ve çift daha sonra Vina isimli bebeklerine kavuşmuştu.

Müge Boz hamile mi?

Şimdilerde setlerden uzak olan Müge Boz'un iki buçuk aylık hamile olduğu iddia edildi.

Müge Boz hamile mi?

Çıkan iddiaların ardından Müge Boz, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.

Müge Boz hamile mi?

Müge Bozşu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar şuan hamile değilim. Böyle bir şey olsa hemen sizlerle bu güzel haberi paylaşıyor oluruz"

Müge Boz hamile mi?

'İKİNCİ ÇOCUK' SORUSUNA YANIT

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerle sohbet etmişti.

Müge Boz hamile mi?

Boz, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna da yanıt vermişti. Müge Boz, "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık" ifadelerini kullanmıştı.

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