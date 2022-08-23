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Haberler Magazin Hande Soral: 3 senede değişen her şeye teşekkürler

Hande Soral: 3 senede değişen her şeye teşekkürler

Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çiftten çiçeği burnunda anne oğulları Ali ile yeni bir pozunu duygusal bir not ile paylaştı.

23.08.2022, 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022, 11:03

2017 yılında evlenen Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hande Soral: 3 senede değişen her şeye teşekkürler

Oğulları Ali'ye kavuşan çift, her fırsatta oğullarıyla birlikte paylaşımda bulunuyor.

Hande Soral: 3 senede değişen her şeye teşekkürler

2 aylık oğullarıyla tatile çıkan ünlü çift, sosyal medyada da ilgi görüyor.

Hande Soral: 3 senede değişen her şeye teşekkürler

Bugün oğluyla yeni bir paylaşımda bulunan Soral, fotoğrafın altına da duygu yüklü bir paylaşım ekledi.

Hande Soral: 3 senede değişen her şeye teşekkürler

"3 SENEDE DEĞİŞEN HER ŞEYE TEŞEKKÜRLER"

Soral paylaşımında, "3 senede değişen her şeye teşekkürler! Hayata baktığım yönü değiştiren oğluma da 2022 – 2019…" ifadelerini kullandı.

Hande Soral: 3 senede değişen her şeye teşekkürler

Güzel oyuncunun bu paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

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