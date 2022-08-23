Hande Soral: 3 senede değişen her şeye teşekkürler

2017 yılında evlenen Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
2017 yılında evlenen Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz aylarda anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Oğulları Ali'ye kavuşan çift, her fırsatta oğullarıyla birlikte paylaşımda bulunuyor.
2 aylık oğullarıyla tatile çıkan ünlü çift, sosyal medyada da ilgi görüyor.
Bugün oğluyla yeni bir paylaşımda bulunan Soral, fotoğrafın altına da duygu yüklü bir paylaşım ekledi.
"3 SENEDE DEĞİŞEN HER ŞEYE TEŞEKKÜRLER"
Soral paylaşımında, "3 senede değişen her şeye teşekkürler! Hayata baktığım yönü değiştiren oğluma da 2022 – 2019…" ifadelerini kullandı.
Güzel oyuncunun bu paylaşımına binlerce beğeni yağdı.