Yağmur Atacan ’flaş’ notuyla paylaştı: Pınar Altuğ’dan sabah sporu pozları!

Şimdilerde ailesiyle tekne tatilinde olan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un sevimli dostları Mini'nin tuvalet ihtiyacını karşılamak için karaya doğru sörf tahtası kullandığı anları kayıt altına alarak yayınladı.
Şimdilerde ailesiyle tekne tatilinde olan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un sevimli dostları Mini'nin tuvalet ihtiyacını karşılamak için karaya doğru sörf tahtası kullandığı anları kayıt altına alarak yayınladı.
"MİNİ TUVALETE GİTSİN DİYE"
Atacan, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Mini tuvalete gitsin diye Pınar Altuğ'dan sabah sporu pozları... Flaş flaş... Pınar Altuğ saatte kaç mil ile seyir yaptı?"
Yıllara meydan okuyan fiziğiyle öne çıkan Altuğ'un bikinili pozunu geçtiğimiz günlerde eşi paylaşmıştı. Sporu aksatmayan oyuncunun fit görüntüsüne beğeni yağmıştı.
Öte yandan, aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan yapılan yorumlara inat oldukça mutlu bir evlilik yürütüyor.
Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı aşk pozu ile evliliklerinin 14. yıl dönümünü "Seninle bir ömür" notu ile kutladı. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı.
Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.