Yağmur Atacan ’flaş’ notuyla paylaştı: Pınar Altuğ’dan sabah sporu pozları!

Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı aşk pozu ile evliliklerinin 14. yıl dönümünü "Seninle bir ömür" notu ile kutladı. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı.