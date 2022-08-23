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Haberler Magazin Yağmur Atacan 'flaş' notuyla paylaştı: Pınar Altuğ'dan sabah sporu pozları!

Yağmur Atacan 'flaş' notuyla paylaştı: Pınar Altuğ'dan sabah sporu pozları!

'Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte tekne tatilinde, denizin keyfini çıkarıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan çiftten Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'u "Pınar Altuğ'dan sabah sporu pozları... Flaş flaş..." notuyla paylaştı.

23.08.2022, 16:54 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022, 16:55

Şimdilerde ailesiyle tekne tatilinde olan Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un sevimli dostları Mini'nin tuvalet ihtiyacını karşılamak için karaya doğru sörf tahtası kullandığı anları kayıt altına alarak yayınladı.

Yağmur Atacan ’flaş’ notuyla paylaştı: Pınar Altuğ’dan sabah sporu pozları!

"MİNİ TUVALETE GİTSİN DİYE"

Atacan, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Mini tuvalete gitsin diye Pınar Altuğ'dan sabah sporu pozları... Flaş flaş... Pınar Altuğ saatte kaç mil ile seyir yaptı?"

Yağmur Atacan ’flaş’ notuyla paylaştı: Pınar Altuğ’dan sabah sporu pozları!

Yıllara meydan okuyan fiziğiyle öne çıkan Altuğ'un bikinili pozunu geçtiğimiz günlerde eşi paylaşmıştı. Sporu aksatmayan oyuncunun fit görüntüsüne beğeni yağmıştı.

Yağmur Atacan ’flaş’ notuyla paylaştı: Pınar Altuğ’dan sabah sporu pozları!

Öte yandan, aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan yapılan yorumlara inat oldukça mutlu bir evlilik yürütüyor.

Yağmur Atacan ’flaş’ notuyla paylaştı: Pınar Altuğ’dan sabah sporu pozları!

Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı aşk pozu ile evliliklerinin 14. yıl dönümünü "Seninle bir ömür" notu ile kutladı. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı.

Yağmur Atacan ’flaş’ notuyla paylaştı: Pınar Altuğ’dan sabah sporu pozları!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

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