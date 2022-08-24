  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ece Erken isyan etti!

Ece Erken isyan etti!

Ünlü sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen'in bakıcısı bir süre önce işten ayrıldı. Erken ise önceden 8 bin TL maaş ile işe aldığı bakıcı için şu anda 10 bin TL'yi gözden çıkardı. Ünlü sunucu, bu maaşa çalışacak birini bulamayınca isyan etti.

24.08.2022, 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 11:09

Ece Erken, oğlu Eymen için bakıcı bulamamaktan dert yandı.

Ece Erken isyan etti!

Eski bakıcısına 8 bin TL aylık maaş veren Erken, şimdi yine bakıcı arayışına girdi.

Ece Erken isyan etti!

Annesinin ameliyat olduğu için şu anda çocuğuna tek başına baktığını açıklayan Ece Erken, bakıcıya ayda 10 bin TL ödeyeceğini açıklasa da çalışacak kimseyi bulamamaktan dert yandı.

Ece Erken isyan etti!

Sosyal medya sayfasından bir açıklama yapan Ece Erken şu ifadeleri kullandı,:

Ece Erken isyan etti!

"Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi dolarla maaş verdikleri bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor.

Ece Erken isyan etti!

Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA