Sinem Uslu dua istedi: Kemoterapiye başladık

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, yapımcı Mustafa Uslu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti.
Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, yapımcı Mustafa Uslu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti.
Ünlü çiftin bu evliliklerinden Mustafa ve Kemal adını verdikleri ikizleri var.
Güzel oyuncu Sinem Öztürk, Instagram hesabından sevenlerini üzen gelişmeyi paylaştı. Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu. Sinem Öztürk Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek sevenlerinden dua istedi.
Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Sinem Öztürk, annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün 8 aydır sağlık sorunlarıyla savaştığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.
"ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"
Annesiyle birlikte çektirdiği bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, ''Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken, bir anda Akut Lösemi denilen, AML hastalığına evrildi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık... İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesinde zorlu bir sürece girdik.'' ifadelerini kullandı.
Annesi için kan ihtiyacı olduğunu da belirten Öztürk, ''Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz… Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli. Kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz.
Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin... Kimler kan verebilir: Son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve altmış beş yaş altı bağışçılar… Bağışları sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezine yapabiliyoruz'' mesajını yazdı.