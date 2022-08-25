Duy Beni’nin Orijinal’i İzzet Yüksek: Anneme, ‘Bir gün o televizyonda beni göreceksin’ diyordum

İzzet Yüksek, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, hafızalara kazınan dizi Ezel'in sahnelerini lise yıllarında ayna karşısında canlandırdığını dile getirdi ve ekledi: Repliklerini ezberler, kamerayı karşıma koyup o sahneyi oynardım. Ama oyunculuğu bir meslek haline getirmem için insanlarla tanışmam gerekiyordu. Bir adım atmam lazımdı. Kendimi göstermeliydim. Önce şansımı Instagram'da denedim, olmadı. Ardından TikTok'ta videolar çekmeye başladım.
'ORJİNAL'DE KENDİMİ GÖRDÜM'
Nasılsın? Duy Beni nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi?
Senaryoyu okuyunca çok beğendim. İnsanı derinden etkiliyor. Gençler arasındaki sınıf ayrımına ve zorbalığa dikkat çekmesi beni etkiledi. Karakterim de yavaş yavaş açılacak bir karakter. Bu proje, çok güzel bir ilk benim için. 'Orijinal' karakterinde kendimi gördüm.