Duy Beni’nin Orijinal’i İzzet Yüksek: Anneme, ‘Bir gün o televizyonda beni göreceksin’ diyordum

Cringe videolar çekmesen de TikTok'a karşı bir önyargı var ama. Sence neden? İçerik üreticilerinden dolayı mı?

Bence içerik üreticilerinden dolayı bir önyargı oluştu. Bazı arkadaşlarım var, "TikTok izlemiyorum" diyor. Instagram reels'larında izledikleri şeyin TikTok videosu olduğunu anlayamıyorlar. Oradan güzelce izliyorlar ama :) TikTok da Instagram gibi 1-2 yıla normalleşir bence.

'İNSANLARIN BENİ TANIMADAN SEVMESİ ÇOK HOŞUMA GİDİYOR'

Hızla yükselen bir takipçi kitlen var. Bir anda ne olduğunu şaşırdın mı? Böyle bir geri dönüş bekliyor muydun? Korkuyor musun?

Güzel, sevdiğim bir kitlem vardı zaten. Sadece büyümeye başladı işte o kitle. Çok hoşuma gidiyor. İnsanların beni tanımadan sevmesi, mesaj atması, izlemesi çok hoşuma gidiyor. Diziyi izlerken bana video çekip atıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Kimisine de cevap veriyorum.

'HALUK BİLGİNER, KEŞKE BABAMI OYNASA'

Yaşın çok genç. Bundan sonrası için neler planlıyorsun? Kimlerle birlikte rol almak kimlerle çalışmak istersin? Mesleğinde gelmek istediğin top nokta neresi? Neler yapmak istiyorsun?

Hedefim daha çok tanınan büyük bir oyuncu olmak. Haluk Bilginer ile çalışmak isterim. Babamı oynasa keşke :)