Son dakika: İbrahim Tatlıses Bodrum’da kaza geçirdi! Tatlıses hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken aracının şarampole yuvarlandığı bildirildi. Tatlıses'in araçta sıkıştığı öğrenildi.

Kaza, Yalıkavak yolu üzerinde meydana geldi. Tatlıses'in Araçta sıkıştığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tatlıses'i kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kızının da yanında öğrenildi.

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

"KIZIM ARABADA DEĞİLDİ"

İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu iddia edilmişti.

Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konuyla ilgili, şunları söyledi: "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesine bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş."