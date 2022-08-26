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Haberler Magazin MasterChef'te tansiyon yükseldi! Gamze ve Burak arasında gergin anlar yaşandı

MasterChef'te tansiyon yükseldi! Gamze ve Burak arasında gergin anlar yaşandı

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürerken, yayınlanan son bölümde yarışmacılardan Burak Kaya ve Gamze arasındaki yaşanan gergin anlar stüdyoda tansiyonu yükseltti. Mavi ve kırmızı takım arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyununda kazanan kırmızı takım oldu. Oylama sırasında Gamze açıklamalarda bulunurken, takım arkadaşı Burak Kaya'nın hakaret ettiği ortaya çıktı. Burak Kaya'nın bu tavrı şef Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendirdi.

26.08.2022, 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 11:06

MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Ana kadronun oluşmasının ardından ilk takım oyunlarının oynandığı haftada iki oyunu da kazanan mavi takım olmuştu. Dün 51'inci bölümü yayınlanan MasterChef'te ilk dış oyun oynandı. İngiltere Başkonsolosluğu'nda yemek yapan takımlardan kazanan taraf kırmızılar oldu.

Böylelikle bireysel dokunulmazlık için mücadele eden mavi takım yarışmacılarından kazanan Burak oldu. Yeni kurallar gereği takım kaptanı Yağız ve Burak'ın dokunulmaz olduğu oylamaya Gamze ve Burak Kaya arasındaki tartışma damga vurdu.

MasterChef’te tansiyon yükseldi! Gamze ve Burak arasında gergin anlar yaşandı

"SEN ÇOK TEHLİKELİSİN"

Oylama sırasında Gamze, Burak Kaya'ya oy atarken bir önceki oyunda ve son oyunda yaşananları gündeme getirdi. Bu sırada lafa giren Burak, "O konuyu hiç açma bence, çünkü seni burada rezil ederim" dedi. Konuşmaya devam eden ve ikinci takım oyununda bulaşıkların arasına koyulan ürünler konusunda şeflere bir şey söylemediğini vurgulayan Gamze, Burak'ın kendisini ispiyonculukla suçladığını belirtti.

MasterChef’te tansiyon yükseldi! Gamze ve Burak arasında gergin anlar yaşandı

Bugün de benzer bir hadiseyle karşı karşıya geldiklerini anlatan Gamze, Kaya'nın kendisine kötü bir söz söylemesine rağmen ona cevap vermediğini açıkladı. Bunun üzerine Burak ise 'Sen çok tehlikelisin' diyerek Gamze'ye yaptıklarından sonra ne beklediğini sordu.

MasterChef’te tansiyon yükseldi! Gamze ve Burak arasında gergin anlar yaşandı

"İŞİN İÇİNE HAKARET GİRERSE TEPKİMİZ AĞIR OLUR"

Gamze'nin ısrarlara rağmen o sözü söylememesinin ardından Somer Sivrioğlu, "Gamze ile Burak Kaya arasındaki tartışmada Gamze'nin söylediğine göre kullanılan birkaç tane yakışık almayan söz var. Biz bunları bilmiyoruz, görmedik, burada değildik.Fakat bütün stüdyomuz kameralarla dolu. Bu sözün üzerine biz bunu inceleyeceğiz ve uyarılarımızı yapacağız. Burada Yemek tartışılır belli bir saygı çerçevesinde. İşin içine hakaret girerse o zaman bizim tepkimiz de tahmin ettiğinizden çok daha ağır olur" dedi.

MasterChef’te tansiyon yükseldi! Gamze ve Burak arasında gergin anlar yaşandı

MEHMET ŞEF KÜPLERE BİNDİ

Gamze'nin sadece Burak'ın hakaret ettiğini kendisinin öyle bir şey söylemediğini dile getirmesinin ardından Mehmet Şef, Burak Kaya'ya dönerek; "O zaman sen özür dileyeceksin. Dile" dedi. Burak'ın "Özür dilerim. Bir daha özür dileyeceksin sen benden" demesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Mehmet Yalçınkaya, "Oğlum sen özür dileyeceksin o dilemeyecek! Özür dile ve devamını getirme" dedi.

MasterChef’te tansiyon yükseldi! Gamze ve Burak arasında gergin anlar yaşandı

ELEME POTASINDAKİ İSİMLER

Oylamanın bitmesinin ardından en çok oyu alan Gamze ve Şeyma potaya giden son iki yarışmacı oldu. Böylece bu hafta MasterChef'in eleme potasındaki isimler; Büşra, Dilan, Fatmanur, Kaan, Gamze, Şeyma oldu.

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