MasterChef’te tansiyon yükseldi! Gamze ve Burak arasında gergin anlar yaşandı

MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Ana kadronun oluşmasının ardından ilk takım oyunlarının oynandığı haftada iki oyunu da kazanan mavi takım olmuştu. Dün 51'inci bölümü yayınlanan MasterChef'te ilk dış oyun oynandı. İngiltere Başkonsolosluğu'nda yemek yapan takımlardan kazanan taraf kırmızılar oldu.
Böylelikle bireysel dokunulmazlık için mücadele eden mavi takım yarışmacılarından kazanan Burak oldu. Yeni kurallar gereği takım kaptanı Yağız ve Burak'ın dokunulmaz olduğu oylamaya Gamze ve Burak Kaya arasındaki tartışma damga vurdu.