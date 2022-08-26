Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

"Ah safıma bak… İlk dizin, ilk başrolün... İlerde bir 10 sene sonra arkanı yasladığın ağaç seyircin sevenlerin olacak korkma… Ne yaşarsan yaşa o utangaç gülümsemen değişmeyecek abinden söz sana. Hatalar, hem de ne saçma hatalar yapacaksın. Paran çok olacak, sonra hiç olmayacak. Keşke şimdi söyleyebilseydim sana 'arkadaşlarını iyi seç, herkese güvenme' diye… Yaşa gör filmin sonunu sana söylemem bro (kardeş). Bu fotoğraftan 9 sene sonra en sevdiğini, idolünü kaybedeceksin. Daha çok zaman var, babanı her zamankinden daha çok sev sanki yarın yokmuş gibi olur mu? Büyük ödüller alacaksın Türkiye'deki her evin oğlu olacaksın sana söz.