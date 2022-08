Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

Çok âşık olup evleneceksin hem de 8 ay içinde! Seni harika hissettirecek bir oğlun olacak, tapacaksın ona… Sonra annen ve baban 16 sene sonra 'artık ayrı yürüyelim' diyecek şimdiden söyleyeyim hazırlan çok üzülürsün bilirim... Ama kadın iyi biri ve haklı. Yani senin yüzünden olacak. Yok be oğlum öyle çapkınlık! 40'ından sonra 'teneşir paklasın' mevzuları değil çok daha saçma… Ya bir de içme lan, başlama emi. Söz mü? Çok zayıflayacaksın yüzün güldü gördüm… Sevdiklerin 'nen var hasta mısın' diyecek. Yok bir şey korkma astın hemen yüzünü. Bak ne diyeceğim sana şu an konservatuar da 3'üncü sınıfsın ya Yıldız Kenter hocan seni 100'le mezun edecek hadi iyisin… Hep disiplinli ve çalışkan yorulmak bilmeyen mesleğine aşık bir aktör olacaksın. Ay inşallah kazandığını tutarsın, dua ediyorum senin için… Yalnız 47 yaşına geldiğinde senin kulağını çekeceğim! 'Paşam sağlığına dikkat et abi nasihati…' İyi çocuğa benziyorsun ağzın gözün kalbin bir hep öyle hatırlanacaksın daha ne diyeyim. Terbiyeni, saygınlığını kaybetmeden vur gelişine hayatın… Duanı dürüst dile, sevdiklerine ailene zaman ayır. Zamanın kalırsa ben buralardayım!"