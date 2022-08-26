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Haberler Magazin Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde 17 yıllık eşi Nazan Güneş ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü isim annesinin evine yerleştiğini, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim" diyerek açıkladı.

26.08.2022, 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 09:58

Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, dansçı Nazan Güneş ile 2005'te nikâh masasına oturmuştu. 17 yıllık evlilikte fikir uyuşmazlığı yaşayan ikili, evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Aralarındaki sorunları çözemeyen ikili, geçtiğimiz hafta İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

"SADECE EVLERİ AYIRDIK"

16 yaşında Güneş Eren adında bir oğulları olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yeni filminin okuma provasında, boşanma hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı.

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

Ünlü oyuncu, boşanma hakkında; "Nazan'la fikir ayrılığı yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık" açıklamasını yapmıştı.

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

10 yılı aşkın süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak görev yapan eski eşi ile boşanmalarının ertesi günü bir araya geldiklerini belirten oyuncu, "Adliyeye birlikte gittik. Ertesi günü yemeğe çıktık. Sonrasında oğlumuzla vakit geçirdik" demişti.

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ufuk Özkan, son olarak üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Özkan, biten evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, gençliğine de seslenmişti. İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı:

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

"Ah safıma bak… İlk dizin, ilk başrolün... İlerde bir 10 sene sonra arkanı yasladığın ağaç seyircin sevenlerin olacak korkma… Ne yaşarsan yaşa o utangaç gülümsemen değişmeyecek abinden söz sana. Hatalar, hem de ne saçma hatalar yapacaksın. Paran çok olacak, sonra hiç olmayacak. Keşke şimdi söyleyebilseydim sana 'arkadaşlarını iyi seç, herkese güvenme' diye… Yaşa gör filmin sonunu sana söylemem bro (kardeş). Bu fotoğraftan 9 sene sonra en sevdiğini, idolünü kaybedeceksin. Daha çok zaman var, babanı her zamankinden daha çok sev sanki yarın yokmuş gibi olur mu? Büyük ödüller alacaksın Türkiye'deki her evin oğlu olacaksın sana söz.

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

Çok âşık olup evleneceksin hem de 8 ay içinde! Seni harika hissettirecek bir oğlun olacak, tapacaksın ona… Sonra annen ve baban 16 sene sonra 'artık ayrı yürüyelim' diyecek şimdiden söyleyeyim hazırlan çok üzülürsün bilirim... Ama kadın iyi biri ve haklı. Yani senin yüzünden olacak. Yok be oğlum öyle çapkınlık! 40'ından sonra 'teneşir paklasın' mevzuları değil çok daha saçma… Ya bir de içme lan, başlama emi. Söz mü? Çok zayıflayacaksın yüzün güldü gördüm… Sevdiklerin 'nen var hasta mısın' diyecek. Yok bir şey korkma astın hemen yüzünü. Bak ne diyeceğim sana şu an konservatuar da 3'üncü sınıfsın ya Yıldız Kenter hocan seni 100'le mezun edecek hadi iyisin… Hep disiplinli ve çalışkan yorulmak bilmeyen mesleğine aşık bir aktör olacaksın. Ay inşallah kazandığını tutarsın, dua ediyorum senin için… Yalnız 47 yaşına geldiğinde senin kulağını çekeceğim! 'Paşam sağlığına dikkat et abi nasihati…' İyi çocuğa benziyorsun ağzın gözün kalbin bir hep öyle hatırlanacaksın daha ne diyeyim. Terbiyeni, saygınlığını kaybetmeden vur gelişine hayatın… Duanı dürüst dile, sevdiklerine ailene zaman ayır. Zamanın kalırsa ben buralardayım!"

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

BOŞANMA SONRASI ANNE EVİNE DÖNDÜ

Yıllar öncesine ait fotoğrafına düştüğü not gündem olan Ufuk Özkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Eşiyle evlerini ayırdıktan sonra annesinin evine yerleşen ünlü oyuncu, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim" diyerek konuya esprili yaklaştı.

Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim

Ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, "Kavga gürültü olmadan fikir ayrılıkları yüzünden ayrılığa geldi. 16 sene sonra bir şeyler bitti, onu kabullenme sürecini yaşadık. İki medeni insan gibi oturup konuştuktan sonra yollarımıza ayrı devam etmeye karar verdik" dedi.

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