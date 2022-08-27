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Haberler Magazin Demet Şener evlilik sinyali verdi

Demet Şener evlilik sinyali verdi

Bir yıldır iş insanı Tolga Arman ile mutlu birlikteliği olan ünlü manken Demet Şener, yaptığı açıklamayla adeta evlilik sinyali verdi. İşte Demet Şener'in 3.kez gelinlik giyebileceğine dair söyledikleri...

27.08.2022, 14:14 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 14:15

Demet Şener geçen yaz kalbini kaptırdığı nakliyatçı Tolga Arman ile ilişkilerinin birinci yılını temmuz ayında kutlamıştı.

Demet Şener evlilik sinyali verdi

Başından 2 evlilik geçen Demet Şener 1 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile nikah masasına oturmayacağını söylüyordu.

Demet Şener evlilik sinyali verdi

Ama dün üçüncü kez gelin olabileceğine dair mesaj verdi. "Doğru insan bazen 45 yaşında çıkıyor insanın karşısına.

Demet Şener evlilik sinyali verdi

İlle de evlilik demiyorum ancak o yönde ilerliyoruz" diye konuştu.

Demet Şener evlilik sinyali verdi

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 13 yıllık evliliğini olaylı şekilde bitirmişti. 2019'da da Cenk Küpeli ile 19 ay evli kalmıştı.

Demet Şener evlilik sinyali verdi

Şener, şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşıyor. "İki günde ayrılırlar" diyenler yanıldı.

Demet Şener evlilik sinyali verdi

Demet Şener, "Tolga ile kurduğumuz çok hayalimiz var. Bazılarını gerçekleştirdik.

Demet Şener evlilik sinyali verdi

Umarım; ömrümüzün sonuna kadar hep böyle aşk dolu oluruz" diye konuşmuştu.

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