Demet Şener evlilik sinyali verdi

Demet Şener geçen yaz kalbini kaptırdığı nakliyatçı Tolga Arman ile ilişkilerinin birinci yılını temmuz ayında kutlamıştı.
Demet Şener geçen yaz kalbini kaptırdığı nakliyatçı Tolga Arman ile ilişkilerinin birinci yılını temmuz ayında kutlamıştı.
Başından 2 evlilik geçen Demet Şener 1 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile nikah masasına oturmayacağını söylüyordu.
Ama dün üçüncü kez gelin olabileceğine dair mesaj verdi. "Doğru insan bazen 45 yaşında çıkıyor insanın karşısına.
İlle de evlilik demiyorum ancak o yönde ilerliyoruz" diye konuştu.
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 13 yıllık evliliğini olaylı şekilde bitirmişti. 2019'da da Cenk Küpeli ile 19 ay evli kalmıştı.
Şener, şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşıyor. "İki günde ayrılırlar" diyenler yanıldı.
Demet Şener, "Tolga ile kurduğumuz çok hayalimiz var. Bazılarını gerçekleştirdik.
Umarım; ömrümüzün sonuna kadar hep böyle aşk dolu oluruz" diye konuşmuştu.