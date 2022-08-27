Geçtiğimiz mart ayında 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturan Dila Tarkan anne oldu.
Geçtiğimiz mart ayında 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturan Dila Tarkan anne oldu.
8 aylık hamile olan ve yaz tatili için eşiyle birlikte Yunan adalarına giden Dila Tarkan, bebek erkenci davranınca apar topar Türkiye'ye döndü.
Doğuma alınan Tarkan, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Dila Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Sima Tarkan, mutlu haberi paylaştığı bu kare ile duyurdu.
İşte cici annenin paylaşımı...