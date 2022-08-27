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Haberler Magazin Dila Tarkan anne oldu

Dila Tarkan anne oldu

Influencer Dila Tarkan, üç senedir birlikte olduğu Dağhan Doğruer ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuştu. Çift daha sonra erkek bebek beklediklerini açıklamıştı. 8 aylık hamile olan Dila Tarkan eşiyle Yunan adalarında tatildeyken apar topar ülkeye döndü ve hastaneye kaldırıldı. Dila Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim anne oldu.

27.08.2022, 15:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 15:08

Geçtiğimiz mart ayında 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturan Dila Tarkan anne oldu.

Dila Tarkan anne oldu

8 aylık hamile olan ve yaz tatili için eşiyle birlikte Yunan adalarına giden Dila Tarkan, bebek erkenci davranınca apar topar Türkiye'ye döndü.

Dila Tarkan anne oldu

Doğuma alınan Tarkan, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Dila Tarkan anne oldu

Dila Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Dila Tarkan anne oldu

Sima Tarkan, mutlu haberi paylaştığı bu kare ile duyurdu.

Dila Tarkan anne oldu

İşte cici annenin paylaşımı...

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