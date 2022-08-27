Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçen aylarda magazin gündemine damga vurmuştu.
Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçen aylarda magazin gündemine damga vurmuştu.
Gündeş'in, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Hatta iş insanı Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekanın en ön masasından her hafta yer yaparak aşkını izlemeye gittiği konuşulmuştu.
SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ
Son olarak Ebru Gündeş ve 19 yaş küçük sevgilisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in, Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi.
Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceği de öğrenildi.
İddialara göre Gündeş, sadece konser olduğu zamanlarda Türkiye'ye gelecek.
Ayrıca Ebru Gündeş'in, Dubai'ye yerleşme konusunda hiç tereddüt yaşamadığı da öne sürüldü.