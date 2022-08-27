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Haberler Magazin Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitirmişti. Bu evlilikten Alara isimli bir kızı olan Gündeş'in Şubat ayından itibaren yeni bir aşka yelken açtığı ve gönlünü kaptırdığı ismin ise genç iş insanı Rassan Khoshnaw olduğu söylenmişti. İkilinin birlikte ilk karesi ise ortaya çıkmış ve günlerce konuşulmuştu. Şimdi ise Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'un evlendiği iddia edildi.

27.08.2022, 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 15:51

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçen aylarda magazin gündemine damga vurmuştu.

Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Gündeş'in, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Hatta iş insanı Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekanın en ön masasından her hafta yer yaparak aşkını izlemeye gittiği konuşulmuştu.

Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Son olarak Ebru Gündeş ve 19 yaş küçük sevgilisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in, Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi.

Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceği de öğrenildi.

Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

İddialara göre Gündeş, sadece konser olduğu zamanlarda Türkiye'ye gelecek.

Ebru Gündeş hakkında bomba iddia! Ünlü şarkıcı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendi mi?

Ayrıca Ebru Gündeş'in, Dubai'ye yerleşme konusunda hiç tereddüt yaşamadığı da öne sürüldü.

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