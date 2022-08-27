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Haberler Magazin Hasret bitiyor, Atv'de yeni sezon pazartesi başlıyor!

Hasret bitiyor, Atv'de yeni sezon pazartesi başlıyor!

Atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran programlarıyla yeni sezona yine damgasını vurmaya hazırlanıyor. "Müge Anlı ile Tatlı Sert", "Mutfak Bahane", "Esra Erol'da" 29 Ağustos Pazartesi günü izleyicileriyle buluşacak.

27.08.2022, 16:47 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 16:47

29 Ağustos Pazartesi Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak.

Hasret bitiyor, Atv’de yeni sezon pazartesi başlıyor!

SABAH KUŞAĞININ EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT"

29 Ağustos Pazartesi atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.

Hasret bitiyor, Atv’de yeni sezon pazartesi başlıyor!

MUTFAK BAHANE YENİ SUNUCUSUYLA EKRANLARDA YERİNİ ALACAK

Ekranların sevilen programı Mutfak Bahane yeni sezonu ile bomba gibi geri dönüyor. Birçok yenilikle ekrana dönecek olan Mutfak Bahane yeni sunucusu Derya Taşbaşı ile sezona merhaba diyecek, sezon boyunca yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Hasret bitiyor, Atv’de yeni sezon pazartesi başlıyor!

KENDİ KUŞAĞININ RAKİPSİZ, EKRANLARIN EN BAŞARILI ARABULUCUSU 'ESRA EROL'

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.

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