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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü

İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasına karışan İbrahim Tatlıses, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçirdiği kaza sebebiyle ayakları alçıya alınan ünlü sanatçı, kurtarma çalışmalarını yakından takip eden ve kazanın ardından hastaneye de giden oğlu Ahmet Tatlı'ya adeta ateş püskürdü.

29.08.2022, 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 11:43

Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlı oldu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlı, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturdu.

İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü

Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlı'nın babasının başından ayrılmadığı belirtildi. Bilal Özcan'ın dün akşam İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı paylaşım ise herkesi şaşkına çevirdi. işte Özcan'ın paylaşımı...

İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü

İbrahim Tatlıses Perşembe günü Bodrum'da yaşadığı kazadan sonra, bugün İzmir'de Kızılay vasıtasıyla kurban kestirmiş. Az önce whatsapp'tan fotoğraflar yolladı. Kızılay görevlileri kapı kapı kurban eti dağıtıyor.

İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü

Allah kabul etsin. Bir daha böyle bir kaza yaşanmasın. İbrahim Tatlıses'i aradım, bir kere daha 'Geçmiş Olsun' dedim ve herkesin merak ettiği soruları sordum, "Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?"

İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü

İbrahim Tatlıses ise, "Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa."

İbrahim Tatlıses oğluna ateş püskürdü

"Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?… Hala barış diyor…Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti."

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