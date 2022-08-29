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Haberler Magazin Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

Yönetmen ve oyuncu eşi Hamdi Alkan ile 9 yıllık berbaberliklerini geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak tek celsede bitiren 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, son sosyal medya paylaımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Binlerce beğeni ve yorum alan Görgüzel, bir takipçisinin yorumuna tepkisiz kalamadı.

29.08.2022, 13:40 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 13:41

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Selen Görgüzel tatiline devam ediyor.

Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

Aşksız yapamayacağını her fırsatta söyleyen ve son dönemde sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel siyah mayosuyla sere serpe poz verdi.

Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

Selen Görgüzel siyah küçük mayosuyla pozunu paylaşınca Kardashian kardeşlere benzetildi.

Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

Bu benzetmeyi komik bulan şarkıcı ve oyuncu "Her yer meydanda yazık" yorumuna ise tepkisiz kalmadı.

Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

Selen Görgüzel bu yoruma "Çıplaklık fiziksel boyutta yaşayan sizler için rahatsız edici olabilir, etten kemikten ziyade bilinçsel konuların dikkatini çekmesi dileğimle" yanıtını verdi.

Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

"HAMDİ BANA HALA AŞIK"

Öte yandan Selen Gürgözel, "Hamdi Bey sizi sosyal medyadan engellemiş, neden olabilir?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

"Bence Hamdi hala bana aşık" şeklinde cevap veren Görgüzel, olaylı boşandığı eski eşi Hamdi Alkan'ın hala kendisine aşık olduğunu iddia etti.

Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada elektrik çarptığını söyleyen Görgüzel "Bu sıralar üzerimde nazar var sanırım, her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor" demişti.

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