Selen Görgüzel o yoruma tepkisiz kalmadı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Selen Görgüzel tatiline devam ediyor.
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra iddialı paylaşımlarla dikkat çeken Selen Görgüzel tatiline devam ediyor.
Aşksız yapamayacağını her fırsatta söyleyen ve son dönemde sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel siyah mayosuyla sere serpe poz verdi.
Selen Görgüzel siyah küçük mayosuyla pozunu paylaşınca Kardashian kardeşlere benzetildi.
Bu benzetmeyi komik bulan şarkıcı ve oyuncu "Her yer meydanda yazık" yorumuna ise tepkisiz kalmadı.
Selen Görgüzel bu yoruma "Çıplaklık fiziksel boyutta yaşayan sizler için rahatsız edici olabilir, etten kemikten ziyade bilinçsel konuların dikkatini çekmesi dileğimle" yanıtını verdi.
"HAMDİ BANA HALA AŞIK"
Öte yandan Selen Gürgözel, "Hamdi Bey sizi sosyal medyadan engellemiş, neden olabilir?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.
"Bence Hamdi hala bana aşık" şeklinde cevap veren Görgüzel, olaylı boşandığı eski eşi Hamdi Alkan'ın hala kendisine aşık olduğunu iddia etti.
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada elektrik çarptığını söyleyen Görgüzel "Bu sıralar üzerimde nazar var sanırım, her gün başıma tuhaf tuhaf olaylar geliyor" demişti.