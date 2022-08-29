Yasemin Özilhan’dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

Uzun süredir Bodrum'da olan ve yorgunluk atan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda beyaz büstiyeriyle sahilde poz vermişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Özilhan'a "Tanrıça gibisin" ve "Bu nasıl bir güzellik", "Güzelliğine hayran olduğum kadın" şeklinde yorumlar yapılmıştı.