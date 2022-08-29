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Haberler Magazin Yasemin Özilhan'dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

Yasemin Özilhan'dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

Oyuncu Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan Temmuz 2011'de nikah masasına oturmuştu. İki çocukları olan çift hakkında geçtiğimiz aylarda ise ayrılık kararı aldıkları konuşulmuş, Yasemin Özilhan tarafıdan da bu iddialar yalanlanmıştı. Son olarak ünlü güzel, eşi İzzet Özilhan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

29.08.2022, 11:10 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 11:11

2006-2011 yılları arasında ekranlara gelen 'Doktorlar' dizisinde hayat verdiği 'Ela Altındağ' karakteriyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.

Yasemin Özilhan’dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

Emine ve Ela adında iki kızı olan ünlü çift, geçtiğimiz senelerde üçüncü bebeklerini kaybetmişti. Bir ara ayrılacakları konuşulan çift, paylaştıkları fotoğraflarla bu iddiaları yalanlamıştı.

Yasemin Özilhan’dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten İzzet Özilhan 40 yaşına bastı. Uzun zamandır eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaşmayan Yasemin Özilhan, kural bozdu.

Yasemin Özilhan’dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

Çocuklarının babasının yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan eski oyuncu, birlikte verdikleri poza; "40 ve hala devam ediyor. İyi ki" notunu düştü.

Yasemin Özilhan’dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin mutluluk pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve "Nazar değmesin" yorumları yağdı.

Yasemin Özilhan’dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman ailesiyle fotoğraflarını da paylaşan Yasemin Özilhan, şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkarıyor.

Yasemin Özilhan’dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

Uzun süredir Bodrum'da olan ve yorgunluk atan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda beyaz büstiyeriyle sahilde poz vermişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Özilhan'a "Tanrıça gibisin" ve "Bu nasıl bir güzellik", "Güzelliğine hayran olduğum kadın" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

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