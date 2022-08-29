Yasemin Özilhan’dan İzzet Özilhan paylaşımı: İyi ki!

2006-2011 yılları arasında ekranlara gelen 'Doktorlar' dizisinde hayat verdiği 'Ela Altındağ' karakteriyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.
2006-2011 yılları arasında ekranlara gelen 'Doktorlar' dizisinde hayat verdiği 'Ela Altındağ' karakteriyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.
Emine ve Ela adında iki kızı olan ünlü çift, geçtiğimiz senelerde üçüncü bebeklerini kaybetmişti. Bir ara ayrılacakları konuşulan çift, paylaştıkları fotoğraflarla bu iddiaları yalanlamıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten İzzet Özilhan 40 yaşına bastı. Uzun zamandır eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaşmayan Yasemin Özilhan, kural bozdu.
Çocuklarının babasının yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan eski oyuncu, birlikte verdikleri poza; "40 ve hala devam ediyor. İyi ki" notunu düştü.
Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin mutluluk pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve "Nazar değmesin" yorumları yağdı.
Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman ailesiyle fotoğraflarını da paylaşan Yasemin Özilhan, şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkarıyor.
Uzun süredir Bodrum'da olan ve yorgunluk atan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda beyaz büstiyeriyle sahilde poz vermişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Özilhan'a "Tanrıça gibisin" ve "Bu nasıl bir güzellik", "Güzelliğine hayran olduğum kadın" şeklinde yorumlar yapılmıştı.