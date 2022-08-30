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Haberler Magazin Sinem Uslu'dan duygulandıran paylaşım!

Sinem Uslu'dan duygulandıran paylaşım!

Bir süredir ekranlardan uzakta olan ünlü oyuncu Sinem Uslu, geçtiğimiz gün acı haberi duyurdu. Oyuncunun kanserle mücaele eden annesi Ferhan Zuhal Öztürk hayatını kaybetti. Uslu annesine sosyal medya hesabından işte bu sözlerle veda etti.

30.08.2022, 17:09 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022, 17:09

Uslu, annesine sosyal medya hesabında yptığı paylaşımla bir kez daha veda etti:

Sinem Uslu’dan duygulandıran paylaşım!

"Şimdi kanatların oldu… Artık esen rüzgarla beni saracak, yağan yağmurlarla mis gibi kokacak, yüzüme vuran güneşle içimi ısıtacaksın..."

Sinem Uslu’dan duygulandıran paylaşım!

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN!'

Annesinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sinem Uslu sosyal medya hesabından destek istemişti:

"Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken, bir anda Akut Lösemi denilen, AML hastalığına evrildi.

Sinem Uslu’dan duygulandıran paylaşım!

3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık... İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesinde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz…

Sinem Uslu’dan duygulandıran paylaşım!

Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli. Kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.

Sinem Uslu’dan duygulandıran paylaşım!

Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin... Kimler kan verebilir: Son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve altmış beş yaş altı bağışçılar… Bağışları sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezine yapabiliyoruz"

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