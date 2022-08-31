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Haberler Magazin Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıl evli kalan daha sonrasında ise çekişmeli olarak boşanan, altı ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.

31.08.2022, 13:59 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 14:00

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu. Avukat Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

6 FARKLI SUÇTAN YAKALAMA KARARI

Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Sarnıç, Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Sarnıç'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilmesi bekleniyor.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

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