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Haberler Magazin Berkay Şahin: Nice yıllarımıza sevgilim!

Berkay Şahin: Nice yıllarımıza sevgilim!

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümünü kutladı. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Özlem Ada Şahin ile çekildiği kareleri paylaşan Şahin'e yorum ve beğeni yağdı.

02.09.2022, 17:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 17:01

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, kızları Arya'yı 2017'de Zeynep Mira'yı ise 2019'da kucaklarına almıştı.

Berkay Şahin: Nice yıllarımıza sevgilim!

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Berkay Şahin: Nice yıllarımıza sevgilim!

İkili, 6. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Berkay Şahin, eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Nice yıllarımıza sevgilim!" notuyla yayınladı.

Berkay Şahin: Nice yıllarımıza sevgilim!

Mütevazı bir kutlama da gerçekleştiren çiftten Özlem Ada Şahin ise, "Serum ile toparladım. Üç saat uyudum. Biraz bağışıklığım düştü. 'Bu sene böyle olsun.

Berkay Şahin: Nice yıllarımıza sevgilim!

Sorun değil.' dedim ama 'Yemeğe gidelim, olmaz.' dedi. Bize her gece, her gün özel ve güzel... Seni seviyorum daimi..." ifadelerini kullandı.

Berkay Şahin: Nice yıllarımıza sevgilim!

Takipçilerinden ikiliye, "Mutluluklar." mesajları yağdı.

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