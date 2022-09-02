Farah Zeynep Abdullah’tan makyajsız paylaşım

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiriyor.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiriyor.
Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filmde başrolü canlandıran Abdullah, bu rolle takdir toplamıştı.
Farah Zeynep Abdullah, şimdi de sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor.
Farah Zeynep Abdullah son pozuyla dikkat çekti.
33 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi.
Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız paylaşımı takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.