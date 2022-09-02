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Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan makyajsız paylaşım

Farah Zeynep Abdullah'tan makyajsız paylaşım

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

02.09.2022, 14:38 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 14:39

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Farah Zeynep Abdullah’tan makyajsız paylaşım

Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filmde başrolü canlandıran Abdullah, bu rolle takdir toplamıştı.

Farah Zeynep Abdullah’tan makyajsız paylaşım

Farah Zeynep Abdullah, şimdi de sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor.

Farah Zeynep Abdullah’tan makyajsız paylaşım

Farah Zeynep Abdullah son pozuyla dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah’tan makyajsız paylaşım

33 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi.

Farah Zeynep Abdullah’tan makyajsız paylaşım

Farah Zeynep Abdullah'ın makyajsız paylaşımı takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Farah Zeynep Abdullah’tan makyajsız paylaşım

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımı

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