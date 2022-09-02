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Haberler Magazin Hazal Kaya'dan sevenlerini korkutan paylaşım

Hazal Kaya'dan sevenlerini korkutan paylaşım

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın bir süredir paylaşım yapmaması takipçileri tarafından dikkat çekmişti. Uzun bir aranın ardından Hazal Kaya, bir gönderi paylaşarak sağlık sorunları yaşadığını açıkladı.

02.09.2022, 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 10:33

Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyada da oldukça aktifti.

Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım

Ancak güzel oyuncunun bir süre Instagram'da hikaye yada post paylaşmaması dikkat çekti.

Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım

Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Hazal Kaya, Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak sessizliğini bozdu.

Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım

Paylaşımında sağlık sorunları yaşadığını yazan Kaya, takipçilerini daha da endişelendirdi.

Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım

Güzel oyuncu şunları yazdı:

"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla.

Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım

Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu.

Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım

Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum 'ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle.

Hazal Kaya’dan sevenlerini korkutan paylaşım

İki üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm"

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