Ölümden döndüğü iddia edilmişti! Hakan Aysev’den açıklama geldi

TRT'nin büyük bir heyecanla izlenen 'Alaturka Akşamlar' isimli müzik programının canlı yayını, dün akşam Balıkesir'in Akçay sahilinde yapıldı.
TRT'nin büyük bir heyecanla izlenen 'Alaturka Akşamlar' isimli müzik programının canlı yayını, dün akşam Balıkesir'in Akçay sahilinde yapıldı.
Programın konuğu, opera sanatçısı Hakan Aysev olacaktı. Opera sanatçısı Hakan Aysev'in programa gitmek için hazırlandığı sırada evinde talihsiz bir kaza geçirdiği ve ölümden döndüğü iddia edildi.
Çıkan iddiaların ardından Hakan Aysev, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.
Sosyal medya sayfasından açıklama yapan Hakan Aysev şu ifadeleri kullandı:
"Bundan dört sene önce küçük bir kırık olmuştu diz kapağımda. Ona benzer bir şey nüksetti. Çok çok iyiyim. Sadece 2-3 gün evde dinlenmem gerek.
Ölümden dönmedim. Bazı haberler öyle çıkmış gazetelerde. Herkese buradan duyuruyorum. Sağlığım gayet iyi. Meraklanmayın. Telefonlar alıyorum. Birkaç gün evde dinlendikten sonra aranıza döneceğim"