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Haberler Magazin Ölümden döndüğü iddia edilmişti! Hakan Aysev'den açıklama geldi

Ölümden döndüğü iddia edilmişti! Hakan Aysev'den açıklama geldi

Geçtiğimiz gün ünlü sanatçı Hakan Aysev hakkında bir kaza geçirerek ölümden döndüğü iddia edilmişti. Konuşulanların ardından Hakan Aysev'den açıklama geldi.

02.09.2022, 09:51 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 09:52

TRT'nin büyük bir heyecanla izlenen 'Alaturka Akşamlar' isimli müzik programının canlı yayını, dün akşam Balıkesir'in Akçay sahilinde yapıldı.

Ölümden döndüğü iddia edilmişti! Hakan Aysev’den açıklama geldi

Programın konuğu, opera sanatçısı Hakan Aysev olacaktı. Opera sanatçısı Hakan Aysev'in programa gitmek için hazırlandığı sırada evinde talihsiz bir kaza geçirdiği ve ölümden döndüğü iddia edildi.

Ölümden döndüğü iddia edilmişti! Hakan Aysev’den açıklama geldi

Çıkan iddiaların ardından Hakan Aysev, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı.

Ölümden döndüğü iddia edilmişti! Hakan Aysev’den açıklama geldi

Sosyal medya sayfasından açıklama yapan Hakan Aysev şu ifadeleri kullandı:

Ölümden döndüğü iddia edilmişti! Hakan Aysev’den açıklama geldi

"Bundan dört sene önce küçük bir kırık olmuştu diz kapağımda. Ona benzer bir şey nüksetti. Çok çok iyiyim. Sadece 2-3 gün evde dinlenmem gerek.

Ölümden döndüğü iddia edilmişti! Hakan Aysev’den açıklama geldi

Ölümden dönmedim. Bazı haberler öyle çıkmış gazetelerde. Herkese buradan duyuruyorum. Sağlığım gayet iyi. Meraklanmayın. Telefonlar alıyorum. Birkaç gün evde dinlendikten sonra aranıza döneceğim"

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