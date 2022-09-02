  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde gelişme!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde gelişme!

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, 2019 yılında nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz Eylül ayında da boşanmıştı. İkili daha sonra ayrılığa dayanamamış ve Mayıs ayında tekrar nikah masasına oturmuştu. Son zamanlarda ayrılacakları konuşuluyordu. Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

02.09.2022, 16:44 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 16:45

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde gelişme!

Ancak ikili daha sonra 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenmişti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde gelişme!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ikinci evliliklerini de noktalama kararı aldı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde gelişme!

Adli tatil sebebiyle resmi olarak boşanamayan evlerini ayırmıştı. Adli tatil bitimi Ciğerci'nin ilk işi boşanmak oldu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde gelişme!

Son günlerde İtalyan bir yakışıklıyla aşk yaşadığı iddia edilen Ciğerci Gökhan Çıra'dan resmen boşandı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde gelişme!

Ciğer mahkeme kararını paylaşarak "Yollarımızı dostça ayırmıştık" dedi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde gelişme!

İşte Selin Ciğerci'nin o paylaşımı...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA