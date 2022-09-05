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Demet Akalın 'Uşak Gazisi' oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı için sahne aldı. Şarkıcı, sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmaya çalışan Demet Akalın, yere düştü. İlk müdahaleyi Okan Kurt yaptı. Demet Akalın kaza sonrası kendisini 'Uşak Gazisi' ilan etti.

İHA

05.09.2022, 11:59 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 12:01

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel düzenlenen konserler Demet Akalın konseriyle son buldu.

Demet Akalın ’Uşak Gazisi’ oldu

Binlerce hayranının takip ettiği konserde Akalın saatler 21.30'u gösterdiğinde sahne aldı. En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti.

Demet Akalın ’Uşak Gazisi’ oldu

Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren Pop Yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü.

Demet Akalın ’Uşak Gazisi’ oldu

Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcıya sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı.

Demet Akalın ’Uşak Gazisi’ oldu

Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada "Uşak gazisi oldum" dedi.

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