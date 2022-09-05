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Haberler Magazin Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

Oyuncu Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan Hazal Kaya ikinci kez anne olmak için gün saydığını ve oğlu Fikret Ali'ye kız kardeş geleceğini açıklamıştı. Güzel oyuncu, şimdi de kızına verecekleri ismi duyurdu.

05.09.2022, 14:40 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 14:42

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la altı yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Fikret Ali adını vermişti.

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİ

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti. Birkaç gün önce Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığını yazmıştı. Kaya'nın sözleri takipçilerini endişelendirmişti.

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" diyen Hazal Kaya, yayınladığı fotoğrafa; "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu.

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. 'Ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi, yani umarım! Öptüm" notunu düşmüştü.

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

FİKRET ALİ'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Kaya, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söylemişti.

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

İŞTE KIZININ ADI

İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, bu kez kızının adını duyurdu. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düştü.

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

31 yaşındaki Kaya, ayrıca, "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." dedi. Takipçileri ise ünlü oyuncuya, "Tebrikler." mesajları yağdırdı.

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

"FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"

Geçtiğimiz aylarda Youtube'da yayınlanan bir programa programa konuk olan Hazal Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti.

Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

Kaya, "Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" demişti.

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