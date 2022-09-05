Hazal Kaya bebeğinin adını açıkladı!

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la altı yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Fikret Ali adını vermişti.
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay'la altı yıllık ilişkisini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Fikret Ali adını vermişti.
SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİ
Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti. Birkaç gün önce Instagram hesabı üzerinden sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığını yazmıştı. Kaya'nın sözleri takipçilerini endişelendirmişti.
"Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı valla" diyen Hazal Kaya, yayınladığı fotoğrafa; "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu.
Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. 'Ay çok güzel şeyler geliyor neyse' böyleyken böyle. İki üç haftaya toparlarım gibi, yani umarım! Öptüm" notunu düşmüştü.
FİKRET ALİ'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR
Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Kaya, geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Selin Şekerci ile gittiği Melike Şahin konseri çıkışı objektiflere yansımıştı. Oyuncu, basın mensuplarıyla sohbeti sırasında bebeğinin cinsiyetini paylaştı ve kız bebek beklediğini söylemişti.
İŞTE KIZININ ADI
İkinci kez anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, bu kez kızının adını duyurdu. Ünlü oyuncu, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı gönderiye, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düştü.
31 yaşındaki Kaya, ayrıca, "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." dedi. Takipçileri ise ünlü oyuncuya, "Tebrikler." mesajları yağdırdı.
"FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"
Geçtiğimiz aylarda Youtube'da yayınlanan bir programa programa konuk olan Hazal Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti.
Kaya, "Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" demişti.