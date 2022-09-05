Seda Güven’den doğum fotoğrafları geldi

Elimi tutan, tüm sancı sürecinde bana bedenen ve ruhen müthiş iyi gelen ve kendime, bedenime güvenmemi sağlayan ve acılar içinde bile beni güldüren.(Normal doğumun kolaylığıyla ilgili birkaç yalanı dışında iyi kız aslında) Bu arada ikinci doğum daha kısa sürüyormuş... Doğru ama benim bebe biraz iri gelince son düzlükte bir zorlanmalar oldu... Ama kucağına alınca her şeyi unutuyorsun.