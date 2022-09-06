Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında bebek müjdesini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında bebek müjdesini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Lima ile Lemmers cinsiyet partisi düzenlemişti. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansımıştı.
Andre Lemmers ile mutlu birlikteliği devam eden 41 yaşındaki Adriana Lima, üçüncü kez anne oldu.
Instagram hesabından bebeğinin tek gözünün göründüğü kareyi yayınlayan Lima, oğlunun 29 Ağustos'ta dünyaya geldiğini belirtti.
Bu arada Adriana Lima ile Andre Lemmers'ın oğullarına Cyan adını verdi.
Cyan , camgöbeği rengi anlamına geliyor. Camgöbeği, renk sisteminde yeşil ve mavi renklerinin karışımıyla elde edilen bir renk.