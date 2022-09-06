  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile birlikte olan ve üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan sevindiren haber geldi. Brezilyalı model, üçüncü kez anne oldu.

06.09.2022, 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022, 10:38

Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında bebek müjdesini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Lima ile Lemmers cinsiyet partisi düzenlemişti. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen Adriana Lima, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansımıştı.

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Andre Lemmers ile mutlu birlikteliği devam eden 41 yaşındaki Adriana Lima, üçüncü kez anne oldu.

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Instagram hesabından bebeğinin tek gözünün göründüğü kareyi yayınlayan Lima, oğlunun 29 Ağustos'ta dünyaya geldiğini belirtti.

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Bu arada Adriana Lima ile Andre Lemmers'ın oğullarına Cyan adını verdi.

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Cyan , camgöbeği rengi anlamına geliyor. Camgöbeği, renk sisteminde yeşil ve mavi renklerinin karışımıyla elde edilen bir renk.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA