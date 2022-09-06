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Haberler Magazin Bülent Ersoy orkestra ekibiyle arasındaki buzları eritti

Bülent Ersoy orkestra ekibiyle arasındaki buzları eritti

Bülent Ersoy ile Kıbrıs'a sahte PCR testleriyle giriş yapmaya çalışan orkestrasının arası yaklaşık bir yıldır bozuktu. Bir ay hapis yatan orkestrasına sahip çıkmamakla suçlanan Bülent Ersoy, orkestra ekibiyle arasındaki buzları eritti.

06.09.2022, 11:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022, 11:20

Yaklaşık 1 yıl önce Kıbrıs'a konser için gittikleri sırada Ercan Havalimanı'nda, sahne alacakları otelin düzenlediği sahte PCR testleri ile yakalanan ve 1 ay hapis yattıktan sonra tahliye olmuştu.

Bülent Ersoy orkestra ekibiyle buzları eritti

Yargılanan orkestra üyeleri, birer ay hapis cezası alırken; şef Onur Özelçağlayan ise bir buçuk ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bülent Ersoy orkestra ekibiyle buzları eritti

Bu gelişmelerin ardından Ersoy'la yollarını ayırdıklarını açıklayan orkestra şefi Onur Özelçağlayan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bülent Ersoy'la yolları ayırdık. Telefonda sıkıntılarıma dile getirdim ona. Elinden geldiğini yapmıştır ama avukatımızı bile kendimiz bulduk. 14 yıldır çalışıyoruz Bülent Ersoy'la, Bülent Ersoy'u suçlamıyorum...

Bülent Ersoy orkestra ekibiyle buzları eritti

Bülent Hanım'ın hiçbir suçu yok. Bu belgeleri Bülent Hanım yollamadı. Ona kırgınlığımız, kendimizi yalnız hissetmemiz, avukat tutacağız deyip tutmamasıyla ilgili. Biz manevi olarak yanımızda olsun istedik. 500 bin TL ben bilmiyorum ama 5 bin TL yardım yapıldı, toplam 210 bin TL."

Bülent Ersoy orkestra ekibiyle buzları eritti

Bülent Ersoy'un orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi, Diva ile barış imzaladı. Ersoy ile buzları eriten orkestra ekibi, önceki akşam Arnavutköy'de bir araya geldi.

Bülent Ersoy orkestra ekibiyle buzları eritti

Soruları yanıtlayan Ersoy, şöyle konuştu: "Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ana kucağına dönüş olarak görüyorum. Ben göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim. O başka bir işçilik, o ayrı bir sanat. Bu ekip işte öyle..."

Bülent Ersoy orkestra ekibiyle buzları eritti

Orkestra şefi Onur Özelçağlayan ise "Diva'mızla yıllarımız geçti. Evet, üzücü olaylar yaşandı. Ama hepsi geride kaldı. Bundan sonra yeni repertuarımızla ve dev orkestramızla şahlanarak devam edeceğiz" dedi.

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