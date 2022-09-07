Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile büyük bir aşk yaşıyordu. İkili sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile büyük bir aşk yaşıyordu. İkili sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
İlişkilerini evlilikle taçlandıran çifte nazar değdi. Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.
Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.
Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı.
Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.
Mehmet Dinçerler'in Instagram'da yaptığı son paylaşımda alyansının olmaması da dikkatlerden kaçmadı.
Birçok takipçisinden Dinçerler'e "Yüzük nerede?", "Yüzüğün neden yok?", "Alyansın ve Hadise nerede?", "Hadise neden yok?" gibi yorumlar geldi.