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Haberler Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz Nisan ayında aile arasında bir törenle sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Mutluluklarıyla dikkat çeken çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in alyansını takmadan objektiflere poz vermesi, Hadise ile arasında bir kriz çıktığı söylentilerini ortaya çıkardı.

07.09.2022, 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022, 13:28

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile büyük bir aşk yaşıyordu. İkili sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

İlişkilerini evlilikle taçlandıran çifte nazar değdi. Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Bir süredir eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşım yapmadı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Mehmet Dinçerler'in Instagram'da yaptığı son paylaşımda alyansının olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kriz mi çıktı?

Birçok takipçisinden Dinçerler'e "Yüzük nerede?", "Yüzüğün neden yok?", "Alyansın ve Hadise nerede?", "Hadise neden yok?" gibi yorumlar geldi.

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