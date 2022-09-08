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Haberler Magazin Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 28 Ağustos'ta Sarıyer'deki bir otelde dünyaevine girdi. Çiftin görkemli düğün törenlerine sanat dünyasından çok sayıda isim katılırken, düğüne Demet Özdemir'in tercih ettiği üç gelinlik damga vurdu ve çokça da eleştiri aldı. Çiçeği burnunda gelin, bir dergiye verdiği röportajda sosyal medyadan gelen yorumlar üzerine "Yapılan yorumlar beni üzüyor" ifadelerini kullandı.

08.09.2022, 14:50 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022, 14:51

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteliğini geçen haftalarda nikâh masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir, bir dergiye verdiği röportajda aşk hakkında konuştu. Özdemir, üzülmekten korktuğu için aşkını gizleyenlere şunları söyledi:

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

"Üzülmekten veya kırılmaktan korktuğunuz için duygularınızı saklamayın. Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok. Öyle dünyayı kurtaramazsınız, benden söylemesi."

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

Aşkın da artık 'tüketilebilen bir ürüne dönüştüğünü' söyleyen Özdemir, şöyle dedi:

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

"Tüketim adı altında bahsettiğimiz hiçbir şey, içinde aşkı ve sevgiyi barındırmıyor. Olsa olsa beğeni, etkilenme veya vakit geçirmek olabilir. Galiba merakımız kalmadı. Yitip gitti. Her şey elimizin altında, anında ulaşılabilir durumda.

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

Bir de yara almaktan korkanlar kulübü var tabii. Üyelerine geçmiş olsun. Üstüne üstlük yetersizlik hissi de eklenince, yaşanan şey aşkın yanına yaklaşamadan basıp gidiyor."

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

BELKİ GERÇEKTEN SEVEMİYORDUR

Demet Özdemir, dikkat çekici tespitlerde bulundu: "Aşk ve sevgi, kabulden geçiyor. Yargılamadan, çekip gitmeden önce karşı tarafın sevgiyle nasıl tanıştığına bakmak, çocukluğuna inmek gerekiyor. Sevmiyor değildir, belki gerçekten sevemiyordur, kim bilir."

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

YORUMLARA BAZEN ÜZÜLÜYORUM

Demet Özdemir sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini de söyledi:

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

"Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü."

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

MÜKEMMEL OLMAYACAK ZATEN

Demet Özdemir, düğünü öncesi verdiği röportajda evlilik hakkında şunları söyledi:

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir: Yapılan yorumlar beni üzüyor!

"Kendimizi birey olarak ne kadar tamamlanmış hissetsek de yeni yolculuklara ihtiyaç duyuyoruz. Birlikte keşfetmek, bu yolculuğun en güzel hali. Oğuzhan ile eğlendiğimiz bir düğünün hayalini kurduk. Yoğun iş temposundan detaylarına çok hâkim değilim. Mükemmel olmalı diye kasmıyoruz. Olmayacak zaten. Her şey bunu kabul etmekle başlıyor. Zaten gelinlik ve damatlık içerisinde ne kadar konforlu hissedilebilir ki?"

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