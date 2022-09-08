Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber!

Bu hastalık bana çok şey öğretti,çok şey kazandırdı,insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı.Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi..Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç,kuvvet, sabır ve şifa versin.İyi ki varsınız.Geri geliyorum!!"