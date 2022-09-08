Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber!

"Best Model Of Turkey" yarışmasıyla adını duyuran, son olarak "Arka Sokaklar" dizisindeki 'Volkan komiser' karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy; geçen aylarda lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu.
"Best Model Of Turkey" yarışmasıyla adını duyuran, son olarak "Arka Sokaklar" dizisindeki 'Volkan komiser' karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy; geçen aylarda lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu.
32 yaşındaki Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığı öğrenince doktorunun tavsiyesi üzerine diziye ara vermiş ve tedavi sürecine başlamıştı.
Yakın zamanda oyunculuğu bıraktığını açıklayan ve Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, tekne, ardından da kaptanlık diploması almıştı.
"DOKTORUMDAN 'TERTEMİZ, İYİLEŞTİN' KELİMELERİNİ DUYDUM"
Sağlık durumu merak edilen ünlü oyuncu, son olarak sevenlerine müjdeli bir haber verdi.
Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aksoy, kanseri yendiğini açıkladı.
"Bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü" diyen Aksoy, müjdeli haberi sevenlerine şu sözlerle duyurdu:
"Sevgili dostlarım bugün hayatımın en heyecanlı,en anlamlı günüydü sanırım.. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sonunda uzun zamandır beklediğim ''tertemiz, iyileştin'' kelimelerini doktorumdan duydum..Kontrollerim ara ara devam edecek ama ilaç günlerim sona erdi..Bana bunca zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.
Bu hastalık bana çok şey öğretti,çok şey kazandırdı,insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı.Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi..Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç,kuvvet, sabır ve şifa versin.İyi ki varsınız.Geri geliyorum!!"