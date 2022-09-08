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Haberler Magazin Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan müjdeli haber!

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy'dan müjdeli haber!

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Volkan Komiser' karakteri ile tanınan ve geçtiğimiz yıl Mart ayından lenfoma teşhisi konulan oyuncu Boğaç Aksoy'dan müjdeli haber geldi. Kanser ile mücadele eden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevindiren haberi duyurdu.

08.09.2022, 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022, 11:36

"Best Model Of Turkey" yarışmasıyla adını duyuran, son olarak "Arka Sokaklar" dizisindeki 'Volkan komiser' karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy; geçen aylarda lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber!

32 yaşındaki Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığı öğrenince doktorunun tavsiyesi üzerine diziye ara vermiş ve tedavi sürecine başlamıştı.

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber!

Yakın zamanda oyunculuğu bıraktığını açıklayan ve Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, tekne, ardından da kaptanlık diploması almıştı.

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber!

"DOKTORUMDAN 'TERTEMİZ, İYİLEŞTİN' KELİMELERİNİ DUYDUM"

Sağlık durumu merak edilen ünlü oyuncu, son olarak sevenlerine müjdeli bir haber verdi.

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber!

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aksoy, kanseri yendiğini açıkladı.

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber!

"Bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü" diyen Aksoy, müjdeli haberi sevenlerine şu sözlerle duyurdu:

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber!

"Sevgili dostlarım bugün hayatımın en heyecanlı,en anlamlı günüydü sanırım.. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sonunda uzun zamandır beklediğim ''tertemiz, iyileştin'' kelimelerini doktorumdan duydum..Kontrollerim ara ara devam edecek ama ilaç günlerim sona erdi..Bana bunca zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy’dan müjdeli haber!

Bu hastalık bana çok şey öğretti,çok şey kazandırdı,insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı.Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi..Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç,kuvvet, sabır ve şifa versin.İyi ki varsınız.Geri geliyorum!!"

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