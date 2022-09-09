Merve Erdoğan müjdeli haberi böyle duyurdu

1999'da yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne oldu.
1999'da yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne oldu.
Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
"Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum.. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah..."
'İYİ Kİ GELDİN'
"Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin."
İşte Merve Erdoğan'ın paylaştığı o poz...