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Haberler Magazin Merve Erdoğan müjdeli haberi böyle duyurdu

Merve Erdoğan müjdeli haberi böyle duyurdu

Bir döneme damga vuran Bücür Cadı dizisinin başrol oyuncusu Merve Erdoğan, geçtiğimiz yıl Mart ayında müzisyen Mert Carim ile evlenmişti. Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan oyuncu, anne oldu. Merve Erdoğan kızıyla ilk fotoğrafını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

09.09.2022, 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022, 15:58

1999'da yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne oldu.

Merve Erdoğan müjdeli haberi böyle duyurdu

Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Merve Erdoğan müjdeli haberi böyle duyurdu

"Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum.. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah..."

Merve Erdoğan müjdeli haberi böyle duyurdu

'İYİ Kİ GELDİN'

"Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin."

Merve Erdoğan müjdeli haberi böyle duyurdu

İşte Merve Erdoğan'ın paylaştığı o poz...

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