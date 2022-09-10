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Haberler Magazin Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları dünyaya geldi

Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları dünyaya geldi

Ünlü oyuncu Barış Arduç ile altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşıyan oyuncu ve senarist Gupse Özay'dan geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Heyecanla ilk çocuklarını bekleyen çiftten şimdi ise güzel haber geldi. Gupse Özay ve Barış Arduç ilk çocuklarına kavuştu.

10.09.2022, 09:56 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022, 09:56

Film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten Özay, geçtiğimiz mayıs ayında gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun Instagram'da yaptığı "Teyze oluyorum. Az önce Gupse ile konuştum. Altı aylık hamile ve çok iyiler" şeklindeki paylaşımı kendi hesabından yayınlayarak, hayranlarına bebek haberini duyurmuştu.

Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullanmıştı.

Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi

GUPSE'DEN YENİ PAYLAŞIM

Doğum için gün sayan Gupse Özay, birkaç hafta önce yeni tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Karnı burnunda hali dikkat çeken güzel oyuncunun pozları büyük ilgi görmüştü. İlk kez enn olacak olan oyucunun büyüyen karnı dikkat çekmişti.

Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi

"ABLACILIK..."

Kız bebek bekleyen çiftten Özay, birkaç gün önce karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha eklemişti. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ünlü oyuncu, objektif karşısına geçmişti. Köpeğiyle birlikte poz veren Gupse Özay, bu kareyi, "Ablacılık..." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi

Anne olmak için gün sayan Gupse Özay'ın paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü. 38 yaşındaki Özay'a binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi

KIZLARI DÜNYAYA GELDİ

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çiftinden müjdeli haber, 9 Eylül 2022 akşamı geldi. İkili, kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. Oyuncu çift, henüz bebeklerini adını açıklamadı.

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