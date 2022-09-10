Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları dünyaya geldi

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini de açıklamıştı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullanmıştı.