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Haberler Magazin 'Emret Komutanım'ın yıldızı evlendi

'Emret Komutanım'ın yıldızı evlendi

Bir dönem yayınlanan 'Emret Komutanım' dizisinin yıldızlarından ünlü oyuncu Orçun Kaptan, gönlünü meslektaşı Damla Cercisioğlu'na kaptırmıştı. İkiliden güzel haber geldi. 16 sene önce sette tanışan Damla Cercisoğlu ile Orçun Kaptan dünyaevine girdi.

12.09.2022, 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022, 11:52

Ekranların sevilen ismi ünlü oyuncu Orçun Kaptan, Emret Komutanım dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 42 yaşındaki oyuncu 16 yıldan beri tanıdığı Damla Cercisoğlu ile evlilik kararı aldığını açıklamıştı.

’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

16 yıl önce aynı yapım şirketinin dizisi Kızlar Yurdu ve Emret Komutanım setinde tanışan çift, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor.

’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Ünlü oyuncular Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu, Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp 15 yıl sonra aşk yaşamaya başladığı öğrenilen oyunculardan damadın şahitliğini yapımcı Bora Onur ve Elif Durdu Şensoy gelinin şahitliğini ise Hakan Altıner ve Dilek Türker yaptı.

’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Ünlü çift, nikah sonrası soluğu Kuşadası'nda aldı.

’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Birlikte çektiridikleri aşk pozunu Instagram hesaplarından paylaşan çift, birbirleri için romantik sözler kullandı.

’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Taze evli çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşıp güzel haberi duyuran Kaptan, gönderisine ise şu notu düşmüştü:

’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Elbette "sahne dünyanın aynasıdır" ve elbette " pıtrak gibi çoğalmalıdır" Bunu hepimiz biliyoruz. Lakin iki oyuncu, üstelik biri yazar ve yönetmen, diğeri de eşine nazaran yazma gayreti gösteren (ki bu ben oluyorum) bir oyuncu...

’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Böyle iki insanın davetiyesi bizce böyle olmalıydı. Oyun sananlar olmuş. Bakınız; İlk cümle. Sanmayanlar için bakınız. İkinci cümle"

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