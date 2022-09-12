’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Elbette "sahne dünyanın aynasıdır" ve elbette " pıtrak gibi çoğalmalıdır" Bunu hepimiz biliyoruz. Lakin iki oyuncu, üstelik biri yazar ve yönetmen, diğeri de eşine nazaran yazma gayreti gösteren (ki bu ben oluyorum) bir oyuncu...