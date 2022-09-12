’Emret Komutanım’ın yıldızı evlendi

Ekranların sevilen ismi ünlü oyuncu Orçun Kaptan, Emret Komutanım dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 42 yaşındaki oyuncu 16 yıldan beri tanıdığı Damla Cercisoğlu ile evlilik kararı aldığını açıklamıştı.
Ekranların sevilen ismi ünlü oyuncu Orçun Kaptan, Emret Komutanım dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 42 yaşındaki oyuncu 16 yıldan beri tanıdığı Damla Cercisoğlu ile evlilik kararı aldığını açıklamıştı.
16 yıl önce aynı yapım şirketinin dizisi Kızlar Yurdu ve Emret Komutanım setinde tanışan çift, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor.
Ünlü oyuncular Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu, Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp 15 yıl sonra aşk yaşamaya başladığı öğrenilen oyunculardan damadın şahitliğini yapımcı Bora Onur ve Elif Durdu Şensoy gelinin şahitliğini ise Hakan Altıner ve Dilek Türker yaptı.
Ünlü çift, nikah sonrası soluğu Kuşadası'nda aldı.
Birlikte çektiridikleri aşk pozunu Instagram hesaplarından paylaşan çift, birbirleri için romantik sözler kullandı.
Taze evli çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.
Sosyal medya hesabından düğün davetiyesini paylaşıp güzel haberi duyuran Kaptan, gönderisine ise şu notu düşmüştü:
Elbette "sahne dünyanın aynasıdır" ve elbette " pıtrak gibi çoğalmalıdır" Bunu hepimiz biliyoruz. Lakin iki oyuncu, üstelik biri yazar ve yönetmen, diğeri de eşine nazaran yazma gayreti gösteren (ki bu ben oluyorum) bir oyuncu...
Böyle iki insanın davetiyesi bizce böyle olmalıydı. Oyun sananlar olmuş. Bakınız; İlk cümle. Sanmayanlar için bakınız. İkinci cümle"