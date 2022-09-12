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Haberler Magazin Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'dan şiddet itirafı!

Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'dan şiddet itirafı!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Başak Ceylan Torun'dan şoke eden itiraf geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başak Ceylan Torun, oğlunun ve kendisinin Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü itiraf etti.

12.09.2022, 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022, 10:30

Geçtiğimiz yıllarda başka kadınlarla mesajları ifşa olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak hakkında eski eşi Başak Ceylan Torun tarafından ortaya atılan şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun’dan şiddet itirafı!

Ali Kutluhan isminde bir oğulları olan çiftin arasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Başak Ceylan Torun, kendisinin ve oğlunun Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü itiraf etti.

Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun’dan şiddet itirafı!

Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, ihanet ve aile içi şiddetle suçlanıyor.

Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun’dan şiddet itirafı!

Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu:

Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun’dan şiddet itirafı!

"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş.

Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun’dan şiddet itirafı!

Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız."

Kaan Boşnak’ın eşi Başak Ceylan Torun’dan şiddet itirafı!

Başak Ceylan Torun'a Ömür Gedik ve Yeşim Salkım dahil birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından destek mesajı geldi.

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