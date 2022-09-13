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Haberler Magazin Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın nikah tarihi belli oldu

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın nikah tarihi belli oldu

Özel hayatıyla sıkça magazin gündeminde olan şimdilerde ise şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, geçtiğimiz haftalarda bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldığını, "I said yes kocam" notuyla da bu teklifi kabul ettiğini sevenleriyle paylaşmıştı. Şimdi ise çiftin nikah tarihi belli oldu.

13.09.2022, 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022, 09:47

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunun ve ilk şarkısını çıkartan Merve Boluğur, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu

Bir süredir Mert Aydın ile aşk yaşayan Boluğur, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu

İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu

2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan ve mutluluğunu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan Boluğur, "I said yes kocam" notunu düştü.

Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu

Çiftin merak edilen nikah tarihi de belli oldu. Merve Boluğur ve Aydın çifti 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak.

Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu

Çiftin nasıl bir düğün töreni planladığı ise henüz bilinmiyor.

Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın nikah tarihi belli oldu

Merve Boluğur, 2015 yılında görkemli bir törenle şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyaevine girmiş ancak 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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