  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aşk paylaşımı!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aşk paylaşımı!

Ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta el ele görüntülenerek aşklarını ilan etmişti. İkili şimdi ise sosyal medya hesaplarından ilk aşk paylaşımlarını yaptılar.

13.09.2022, 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022, 11:35

Yılın sürpriz aşkından ilk paylaşım geldi! Magazin gündemine bomba gibi düşen çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından ilk aşk paylaşımlarını da yaptı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk paylaşımı!

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım gönlünü Yargı dizisinin güzeli Pınar Deniz'e kaptırmıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk paylaşımı!

Meslektaşı Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım son olarak Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk paylaşımı!

Yargı dizisindeki Ceylin performansı ile övgüleri toplayan Pınar Deniz'in yüzü aşktan yana da güldü.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk paylaşımı!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk paylaşımı!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk aşk paylaşımı da geldi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk paylaşımı!

Sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımda bulunan sevgililer Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik karelerine beğeni ve yorum yağdı...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk paylaşımı!

Aşıklar paylaşımlarına "Çok kalp" notunu düştü.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk paylaşımı!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, konsere Pınar Deniz ile el ele geldi. İkili aşkını ilan etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA