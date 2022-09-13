Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk paylaşımı!

Yılın sürpriz aşkından ilk paylaşım geldi! Magazin gündemine bomba gibi düşen çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından ilk aşk paylaşımlarını da yaptı.
Yılın sürpriz aşkından ilk paylaşım geldi! Magazin gündemine bomba gibi düşen çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından ilk aşk paylaşımlarını da yaptı.
Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım gönlünü Yargı dizisinin güzeli Pınar Deniz'e kaptırmıştı.
Meslektaşı Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşandıktan sonra Hadise ve Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım son olarak Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başladı.
Yargı dizisindeki Ceylin performansı ile övgüleri toplayan Pınar Deniz'in yüzü aşktan yana da güldü.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk aşk paylaşımı da geldi.
Sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımda bulunan sevgililer Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik karelerine beğeni ve yorum yağdı...
Aşıklar paylaşımlarına "Çok kalp" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, konsere Pınar Deniz ile el ele geldi. İkili aşkını ilan etti.