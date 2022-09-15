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Hayat Bilgisi'nin yıldızı dünyaevine girdi

Bir dönem yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde Kopil'i canlandıran ve bu karakterle hafızalara kazınan Serhan Aslan, modacı Nazlı Ceren Köksal ile dünyaevine girdi.

15.09.2022, 16:06 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022, 16:07

Genç oyuncu Serhan Aslan bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceren Köksal ile hayatını birleştirdi.

Hayat Bilgisi’nin yıldızı dünyaevine girdi

Atina'da evlenen oyuncu, haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Hayat Bilgisi’nin yıldızı dünyaevine girdi

'HAYATIMIZIN EN GÜRÜLTÜLÜ EVETİ'

Nazlı Ceren Köksal da nikah fotoğraflarını "Hayatımızın en gürültülü evet'i" notuyla yayınladı.

Hayat Bilgisi’nin yıldızı dünyaevine girdi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti.

Hayat Bilgisi’nin yıldızı dünyaevine girdi

Serhan Aslan, en son verdiği röportajda, "Özge Borak'ın da kadrosunda olduğu bir sinema filmi çekiyoruz.

Hayat Bilgisi’nin yıldızı dünyaevine girdi

Dijital platformda yayınlanacak." açıklamasını yapmıştı.

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