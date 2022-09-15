Hayat Bilgisi’nin yıldızı dünyaevine girdi

Genç oyuncu Serhan Aslan bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceren Köksal ile hayatını birleştirdi.
Genç oyuncu Serhan Aslan bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceren Köksal ile hayatını birleştirdi.
Atina'da evlenen oyuncu, haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
'HAYATIMIZIN EN GÜRÜLTÜLÜ EVETİ'
Nazlı Ceren Köksal da nikah fotoğraflarını "Hayatımızın en gürültülü evet'i" notuyla yayınladı.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti.
Serhan Aslan, en son verdiği röportajda, "Özge Borak'ın da kadrosunda olduğu bir sinema filmi çekiyoruz.
Dijital platformda yayınlanacak." açıklamasını yapmıştı.