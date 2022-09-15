Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti

Yer aldığı projelerle ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel, çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi.
Yer aldığı projelerle ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel, çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi.
Son dönemlerde adı sık sık duyulan ünlü oyuncu Melisa Döngel son olarak sokakta bir kadınla saç saça kavga ettiği anlar nedeniyle magazin gündeminde ilk sıraya yerleşti.
Melisa Döngel'in yalanlamadığı olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Arnavutköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde Döngel'in karşısındaki kadını bir türlü bırakmadığı ve çevredekilerin ikiliyi ayırmakta büyük güçlük çektiği görülüyor.
Olay sonrası bir davete katılan Melisa Döngel, sokak ortasında kavga ettiği görüntüler sorulunca yaşananları yalanlamayarak açık bir cevap vererek şu ifadeleri kullandı:
"Olabilir de olmayabilir de."