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Haberler Magazin Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti

Özel hayatı, açıklamaları ve cesur paylaşımlarıyla bir hayli dikkat çeken ünlü oyuncu Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Oyuncunun sokak ortasında bir kadınla saç saça kavga ettiği görüntülendi.

15.09.2022, 10:20 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022, 10:30

Yer aldığı projelerle ekranlarda boy gösteren Melisa Döngel, çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi.

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti

Son dönemlerde adı sık sık duyulan ünlü oyuncu Melisa Döngel son olarak sokakta bir kadınla saç saça kavga ettiği anlar nedeniyle magazin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti

Melisa Döngel'in yalanlamadığı olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti

Arnavutköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde Döngel'in karşısındaki kadını bir türlü bırakmadığı ve çevredekilerin ikiliyi ayırmakta büyük güçlük çektiği görülüyor.

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti

Olay sonrası bir davete katılan Melisa Döngel, sokak ortasında kavga ettiği görüntüler sorulunca yaşananları yalanlamayarak açık bir cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti

"Olabilir de olmayabilir de."

Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti

İşte o görüntü...

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