  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Burak Deniz otelde olay çıkarttı! Nilperi Şahinkaya masayı terk etti

Burak Deniz otelde olay çıkarttı! Nilperi Şahinkaya masayı terk etti

Dizi çekimleri için Adana'da olan oyuncu Burak Deniz, otelde olay çıkardı. Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya mekanı terk etmek isteyince ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar...

16.09.2022, 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022, 15:31

Oyuncu Burak Deniz hakkında şoke eden bir iddia ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya'yla oynadığı dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Burak Deniz alkolü fazla kaçırınca ortamı gerdi.

Burak Deniz otelde olay çıkarttı! Nilperi Şahinkaya masayı terk etti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz dün gece 02.00 sıralarında otele gitti. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre ünlü oyuncu Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi'yle Adana'ya giden Nilperi Şahinkaya'nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi.

Burak Deniz otelde olay çıkarttı! Nilperi Şahinkaya masayı terk etti

ŞOKE EDEN KÜFÜRLER

Alkollü olduğu iddia edilen Burak Deniz taşkınlık çıkarınca Nilperi Şahinkaya masayı terk etti. Şahinkaya'ya "S…r git" diye küfür eden Burak Deniz arkasından da "Or…" diye bağırdı.

Burak Deniz otelde olay çıkarttı! Nilperi Şahinkaya masayı terk etti

Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz'in üzerinde yürüdü. Araya Yusufi'nin arkadaşı girdi. Burak Deniz "Bana mı vuracaksın, vur hadi" diye bağırmaya devam etti.

Burak Deniz otelde olay çıkarttı! Nilperi Şahinkaya masayı terk etti

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER İSTENDİ

Çevredekiler hemen Burak Deniz'i otelden uzaklaştırdı. Burak Deniz'in başka bir otelde kaldığı ve daha önce Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi'yi hiç tanımadığı öğrenildi.

Burak Deniz otelde olay çıkarttı! Nilperi Şahinkaya masayı terk etti

Olay sonrası Emre Yusufi'nin otelin güvenlik kameralarının görüntülerini istediği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA